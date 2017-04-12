Вопрос о проведении в Новосибирске МЧМ-2023 решится в мае, об этом сообщил генеральный менеджер ХК «Сибирь» Кирилл Фастовский на встрече с болельщиками, комментируя вопрос о строительстве новой ледовой арены для клуба.

«Процесс идёт так, как и было заявлено. Создано юридическое лицо, готовится документация. До конца этого года будет утверждён проект нового стадиона, а в начале следующего начнётся строительство. Землю уже передали, всю подготовительную работу провели. Принято решение, что возле новой арены будет станция метро “Спортивная”. Сейчас готовится презентация Новосибирска как города-претендента на Молодёжный чемпионат мира 2023 года. В мае будет конгресс ИИХФ, там всё решится. В Кёльн прилетит наша делегация», — поведал Фастовский, его слова приводит «Чемпионат».

Областное правительство планирует определиться с инвестором строительства ледовой арены к лету 2017 года.

Ранее председатель правления Федерации хоккея России Аркадий Ротенберг оценивал шансы Новосибирска на проведение МЧС-2023 как высокие.

«Шансы очень высоки. В Новосибирске очень любят хоккей. Решение о строительстве современной арены уже принято. Повторюсь, у меня нет сомнений относительно того, что наша страна проведет любой международный турнир на самом высоком уровне. Главное, чтобы нам позволили его провести», — заявил Ротенберг.

Он также заявлял, что ФХР уже подала заявку на проведение Молодежного чемпионата мира 2023 года в Новосибирске.

«Заявка уже подана, мы хотим провести Молодежный чемпионат мира в Новосибирске в 2023 году. Город сейчас просто живет хоккеем, даже на матчи молодежных команд собираются аншлаги, так что мы не сомневаемся в том, что, если ИИХФ выберет Новосибирск местом проведения турнира, зрительский интерес будет крайне высоким. В России обожают Молодежный чемпионат мира, у многих спортивных болельщиков есть традиция в новогодние каникулы следить за нашей “молодежкой” и за тем, какие “сюжеты” она нам дарит каждый год. Проведение этого турнира в России вызовет ажиотаж не только в Новосибирске, но и во всей стране», — рассказывал Ротенберг.

Новосибирск претендовал на право проведения МЧМ в 2022 году, однако позже Федерация хоккея России отозвала заявку.