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11 апреля 2017, 18:34 | Хоккей | Р-Спорт

Клим Костин стал первым в финальном международном рейтинге скаутского бюро НХЛ

МОСКВА, 11 апр — Р-Спорт. Нападающий московского «Динамо» россиянин Клим Костин стал первым в финальном рейтинге центрального скаутского бюро НХЛ среди полевых игроков, выступающих за пределами Северной Америки, сообщается на официальном сайте лиги.

Нападающий московского Динамо россиянин Клим <span class=error>Костин</span> стал первым в финальном рейтинге центрального скаутского бюро <span class=error>НХЛ</span> среди полевых игроков выступающих за пределами Северной Америки сообщается на официальном сайте лиги. Увеличить
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Костин в нынешнем сезоне сыграл восемь матчей в КХЛ и провел девять встреч в ВХЛ за «Динамо» из Балашихи, забросив одну шайбу. В конце января было объявлено, что 17-летний форвард переведен в список травмированных до 18 июля.

Костин стал единственным россиянином в первой десятке международного рейтинга. Североамериканский рейтинг полевых игроков возглавил канадский форвард Патрик Нолан. Среди вратарей в первой десятке международного рейтинга россияне Кирилл Устименко, Александр Самойлов и Даниил Тарасов. В первой десятке североамериканского рейтинга находится российский вратарь Максим Жуков.

Драфт НХЛ 2017 года пройдет с 23 по 24 июня в Чикаго.

Динамо М
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