Клим Костин стал первым в финальном международном рейтинге скаутского бюро НХЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Костин в нынешнем сезоне сыграл восемь матчей в КХЛ и провел девять встреч в ВХЛ за «Динамо» из Балашихи, забросив одну шайбу. В конце января было объявлено, что 17-летний форвард переведен в список травмированных до 18 июля.

Костин стал единственным россиянином в первой десятке международного рейтинга. Североамериканский рейтинг полевых игроков возглавил канадский форвард Патрик Нолан. Среди вратарей в первой десятке международного рейтинга россияне Кирилл Устименко, Александр Самойлов и Даниил Тарасов. В первой десятке североамериканского рейтинга находится российский вратарь Максим Жуков.

Драфт НХЛ 2017 года пройдет с 23 по 24 июня в Чикаго.