Сборная России второй год подряд победила чехов в финале Лиги легенд

Бронзовые награды достались сборной Словакии, которая в матче за третье место была сильнее команды Швеции — 7:2.

В составе сборной России выступали такие звезды прошлого, как Павел Буре, Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Игорь Ларионов, Андрей Коваленко, Владимир Малахов, Дарюс Каспарайтис и другие легенды отечественного хоккея. В тренерский штаб сборной входили Александр Якушев, Сергей Макаров, Владимир Мышкин и Александр Кожевников.

Лига легенд — турнир, организованный при поддержке Международной федерации хоккея. В соревновании принимают участие звезды хоккея в возрасте 45 лет и старше. В первом турнире, который состоялся в январе 2016 года в Москве, победу также одержали россияне.