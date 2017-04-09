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9 апреля 2017, 21:40 | Хоккей | ТАСС

Сборная России второй год подряд победила чехов в финале Лиги легенд

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Сборная России победила команду Чехии со счетом 6:4 в финале хоккейной Лиги легенд. «Финал четырех» турнира проходил в пригороде немецкого Мюнхена Штраубинге.

Бронзовые награды достались сборной Словакии, которая в матче за третье место была сильнее команды Швеции — 7:2.

В составе сборной России выступали такие звезды прошлого, как Павел Буре, Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Игорь Ларионов, Андрей Коваленко, Владимир Малахов, Дарюс Каспарайтис и другие легенды отечественного хоккея. В тренерский штаб сборной входили Александр Якушев, Сергей Макаров, Владимир Мышкин и Александр Кожевников.

Лига легенд — турнир, организованный при поддержке Международной федерации хоккея. В соревновании принимают участие звезды хоккея в возрасте 45 лет и старше. В первом турнире, который состоялся в январе 2016 года в Москве, победу также одержали россияне.
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