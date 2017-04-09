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9 апреля 2017, 21:48 | Хоккей | ТАСС

Юниорская сборная России по хоккею обыграла канадцев в выставочном матче

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Юниорская сборная России по хоккею одержала победу над сверстниками из Канады со счетом 5:4 в выставочном матче в рамках подготовки к чемпионату мира среди юниоров (игроки до 18 лет). Встреча прошла в Братиславе.

Встреча завершилась со счетом 5:4. Увеличить
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В составе россиян заброшенными шайбами отметились Максим Марушев (12-я минута), Ярослав Алексеев (12), Кирилл Максимов (19) и Кирилл Слепец (42, 53).

Чемпионат мира среди юниоров пройдет в Словакии 13—23 апреля.
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