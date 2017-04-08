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https://sport.mail.ru/news/hockey/29362410/
8 апреля 2017, 20:20 | Хоккей | БЕЛТА

Хоккеисты сборной Беларуси добились уверенной победы над Латвией в Евровызове

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси добились уверенной победы над Латвией в повторном выездном мачте в Евровызова со счетом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечные <span class=error>Дэйва</span> <span class=error>Льюиса</span> извлекли уроки после поражения 0:1 накануне. Уже в первом периоде Данила <span class=error>Карабань</span> и Александр <span class=error>Когалев</span> вывели гостей вперед 2:0. Решающую шайбу забросил голкипер белорусов Михаил <span class=error>Карнаухов</span> в пустые ворота латвийцев в третьем периоде. Увеличить
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Подопечные Дэйва Льюиса извлекли уроки после поражения 0:1 накануне. Уже в первом периоде Данила Карабань и Александр Когалев вывели гостей вперед 2:0. Решающую шайбу забросил голкипер белорусов Михаил Карнаухов в пустые ворота латвийцев в третьем периоде.

Сборная Беларуси возвращается из Даугавпилса, где прошли два товарищеских матча, и продолжит подготовку к чемпионату мира в Минске. Команда Дэйва Льюиса в апреле проведет еще ряд встреч.

В ходе подготовки к мировому форуму, который пройдет в Париже и Кельне с 5 по 21 мая, национальная сборная Беларуси продолжит участие в Европейском хоккейном вызове. Соперниками подопечных Дэйва Льюиса станут Германия (14 апреля в 19.15 в Жлобине и 15 апреля в Бобруйске — 17.30), Швеция (21 и 22 апреля, Гродно — 19.00 и 17.00) и Франция (30 апреля и 1 мая на выезде).

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