Хоккеисты сборной Беларуси (U-18) уступили в товарищеском матче сверстникам из США

Команда Юрия Файкова повела в счете на старте первого периода — 2:0. Голевым дублем отметился Владислав Михальчук. Соперники смогли перехватить инициативу и забросили в ворота белорусов пять шайб.

«Нам противостояла одна из лучших команд мира в этом возрасте. Игра оставила двоякое впечатление. Первый и третий периоды провели в равной борьбе, второй — полностью провалили. Продолжаем сбор и готовимся к чемпионату мира», — отметил главный тренер Юрий Файков.

Юниорская сборная продолжит подготовку к мировому форуму товарищеским матчем со Швейцарией, который состоится 8 апреля в 18.00.