Хоккеисты сборной Беларуси (U-18) уступили в товарищеском матче сверстникам из США
7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси (U-18) в ходе подготовки к чемпионату мира в
топ-дивизионе уступили в товарищеском матче сверстникам из США со счетом 2:5, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Команда Юрия Файкова повела в счете на старте первого периода — 2:0. Голевым дублем отметился Владислав Михальчук. Соперники смогли перехватить инициативу и забросили в ворота белорусов пять шайб.
«Нам противостояла одна из лучших команд мира в этом возрасте. Игра оставила двоякое впечатление. Первый и третий периоды провели в равной борьбе, второй — полностью провалили. Продолжаем сбор и готовимся к чемпионату мира», — отметил главный тренер Юрий Файков.
Юниорская сборная продолжит подготовку к мировому форуму товарищеским матчем со Швейцарией, который состоится 8 апреля в 18.00.
Чемпионат мира для игроков до 18 лет в
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