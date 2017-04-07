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https://sport.mail.ru/news/hockey/29356255/
7 апреля 2017, 22:33 | Хоккей | БЕЛТА

Хоккеисты сборной Беларуси (U-18) уступили в товарищеском матче сверстникам из США

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси (U-18) в ходе подготовки к чемпионату мира в топ-дивизионе уступили в товарищеском матче сверстникам из США со счетом 2:5, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команда Юрия Файкова повела в счете на старте первого периода — 2:0. Голевым дублем отметился Владислав Михальчук. Соперники смогли перехватить инициативу и забросили в ворота белорусов пять шайб.

«Нам противостояла одна из лучших команд мира в этом возрасте. Игра оставила двоякое впечатление. Первый и третий периоды провели в равной борьбе, второй — полностью провалили. Продолжаем сбор и готовимся к чемпионату мира», — отметил главный тренер Юрий Файков.

Юниорская сборная продолжит подготовку к мировому форуму товарищеским матчем со Швейцарией, который состоится 8 апреля в 18.00.

Чемпионат мира для игроков до 18 лет в топ-дивизионе стартует 13 апреля в словацких городах Попрад и Спишска-Нова-Вес. В группе В белорусская сборная сыграет первый матч со сверстниками из США, 14 апреля встретится с Чехией, 16 апреля проведет матч с Швецией и 17 апреля — с Россией. Четыре лучшие команды из группы выйдут в четвертьфинал мирового форума.

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