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7 апреля 2017, 19:51 | Хоккей | Vesti.kz

Хоккеисты «Торпедо» разгромили «Рубин» и впервые в истории вышли в финал Кубка Братины

Хоккеисты усть-каменогорского «Торпедо» победили тюменский «Рубин» в шестом матче серии и вышли в финал плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 7 апреля, на площадке российского клуба и завершилась со счетом 5:1 в пользу казахстанской команды. С подробной статистикой матча можно ознакомиться здесь.

В составе «Торпедо» дубль оформил голландский защитник Майк Далхейсен (23-я и 53-я минуты), а по разу отличились Евгений Рымарев (девятая минута), россиянин Денис Игнашин (39) и Александр Шин (54).

Таким образом, счет в серии стал 4:2 в пользу «Торпедо», которое впервые в своей истории поборется за главный трофей ВХЛ — Кубок Братины. Соперником усть-каменогорцев в финале станет «Динамо» из Балашихи, которое обыграло «Зауралье» (4:0).

В регулярном чемпионате «Торпедо» заняло первое место, а «Динамо» стало шестым.

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