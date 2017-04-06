Рыспаев присоединился к всемирной акции WhiteCard

В этом году организаторы акции просили делать фотографии на фоне значимых мест города. Ну, а арена «Барыса» и есть одно из самых ярких зданий Астаны.



Кстати, если вы не знали, то совсем недавно в четырёх матчах полуфинальной серии плей-офф чемпионата Казахстана Дамир Рыспаев сделал две результативные передачи на победные голы. И теперь «Номад» будет играть в финале. Соперником будет «Арлан» или «Темиртау».