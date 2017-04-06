Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey/29338479/
6 апреля 2017, 15:22 | Хоккей | Sports.kz

Рыспаев присоединился к всемирной акции WhiteCard

Если красная карточка в спорте означает удаление за нарушение правил, то белая символизирует мир и чистоту в спорте.

Если красная карточка в спорте означает удаление за нарушение правил то белая символизирует мир и чистоту в спорте. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В этом году организаторы акции просили делать фотографии на фоне значимых мест города. Ну, а арена «Барыса» и есть одно из самых ярких зданий Астаны.

Кстати, если вы не знали, то совсем недавно в четырёх матчах полуфинальной серии плей-офф чемпионата Казахстана Дамир Рыспаев сделал две результативные передачи на победные голы. И теперь «Номад» будет играть в финале. Соперником будет «Арлан» или «Темиртау».

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Хоккея

Еще 7 новостей  Все новости
06 апреля

Тренер Головкина рассказал о бое с Сондерсом

Головкина хотят видеть на «Всемирной боксерской суперсерии»

Альвареса заподозрили в нахождении очередного способа избежать Головкина