Рыспаев присоединился к всемирной акции WhiteCard
Если красная карточка в спорте означает удаление за нарушение правил, то белая символизирует мир и чистоту в спорте.
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В этом году организаторы акции просили делать фотографии на фоне значимых мест города. Ну, а арена «Барыса» и есть одно из самых ярких зданий Астаны.
Кстати, если вы не знали, то совсем недавно в четырёх матчах полуфинальной серии
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