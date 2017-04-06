Обзор дня: почему уезжает Пайгин

События мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

Отъезд Зията Пайгина в Северную Америку, где он до конца сезона будет выступать за «Бейкерсфилд» — фарм-клуб «Эдмонтона», показывает, как у нас по-настоящему делаются дела в российском хоккее. Наши официальные лица рассказывают о том, что надо беречь молодых игроков, развивать их, пугают историями, как губятся карьеры тех, кто уезжает в Северную Америку неподготовленными. На деле же система сама подталкивает людей к тому, чтобы уехать.

Очень многим не нравится то, что в КХЛ есть богатые клубы и бедные, что многое решает связь агента с менеджерами, а не хоккейные качества. Тот же Пайгин здорово проявил себя в «Сочи». Вячеслав Буцаев давал играть защитнику. Талантливый игрок обороны набирал очки, очень сильно добавил в защите, его стали привлекать в сборную, Зият сыграл в Матче звезд. Но беда в том, что он был в скрытой аренде от «Ак Барса», и после сезона казанцы забрали его назад.

Никакие аргументы не действовали — надо обратно, хотя сочинцы умоляли оставить его у себя. И чем все закончилось? Игровое время Пайгина сократилось с 18 минут до 14, он провел всего 17 матчей в сезоне (там, правда, травма была, но он ее залечил), набрал 4 очка вместо 27 и не выходил в плей-офф. Что ему делать в КХЛ? Спасибо Зинэтуле Билялетдинову, что загубил талант. От всего российского хоккея спасибо.

ПРОВОРОВ — В СБОРНОЙ?

Агент Ивана Проворова заявил, что российский защитник с удовольствием приедет в национальную сборную и будет готовиться к чемпионату мира. И это несмотря на полный сезон за «Филадельфию». Во «Флайерз» Иван играл много, очень часто становился самым занятым хоккеистом команды, причем, выходил не только в равных составах, но и в большинстве, и в меньшинстве. Несмотря на то, что команда не попала в плей-офф, у него довольно приличный показатель полезности, но дело даже не в цифрах.

Проворов играл уверенно, у него был и огромный кредит доверия. Иван никогда не садился в запас, даже если ошибался, его игровое время не сокращалось даже после самых обидных поражений. Никто не сомневается в его мастерстве, но в КХЛ бы частенько попадал в запас за некоторые ляпы.

Теперь вопрос, как его будут использовать в национальной команде? У нас выходит на лед восемь защитников. В первой паре, наверное, мест нет, а стиль игры вообще не похож на то, что был в «Филадельфии». Плюс европейские площадки, что тоже важно для игрока обороны. Просто будет любопытно посмотреть, как мы будем использовать Ивана.

СРОКИ.

Следующий чемпионат КХЛ начнется еще раньше, чем предыдущий, и первый матч между ЦСКА и обладателем Кубка Гагарина состоится 21 августа. При этом ясно, что на внутренний российский турнир опять махнут рукой. 16 дней для подготовки к Олимпиаде (хотя это будет бессмысленно, если все-таки разрешат ехать хоккеистам из НХЛ), паузы на Евротур и новая подготовка к чемпионату мира.

Сезона в КХЛ уже и не ждешь, так как если мы начнем возвращать ребят из Северной Америки, то они осядут в двух-четырех клубах, а финалистов уже можно будет назвать 20 августа. Я не против раннего начала. Пусть. Только цели-то какие? Удачно играть на Евротуре? Готовить сборную? В национальной команде выступает всего 23 человека, а в лиге более 600 игроков. Что делать остальным?

ПЕРЕХОД.

Нападающий Илья Крикунов следующий сезон проведет в «Автомобилисте». Не понимаю, почему сочинцы не предложили ему новый контракт, ведь в лиге немного таких форвардов, а он был бы согласен остаться на юге страны. Сначала казалось, что Крикунов сыграл менее удачно за клуб, но цифры показывают, что он забросил лишь на одну шайбу меньше. У него 35 очков в 54 матчах, против 36 очков в 60 встречах позапрошлого сезона. Такими нападающими не разбрасываются, и хотелось бы послушать на эту тему главного тренера «Сочи» Сергея Зубова.