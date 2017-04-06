Обзор дня: почему уезжает Пайгин
Еще один хоккеист отправился в Северную Америку и будет там до последнего, ведь в КХЛ ему не давали играть, российский защитник, проведя полный сезон в НХЛ, наверняка окажется в сборной, а сочинцы неожиданно отказались от бомбардира.
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Видимо, что-то случилось...
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События мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.
Отъезд Зията Пайгина в Северную Америку, где он до конца сезона будет выступать за «Бейкерсфилд» —
Очень многим не нравится то, что в КХЛ есть богатые клубы и бедные, что многое решает связь агента с менеджерами, а не хоккейные качества. Тот же Пайгин здорово проявил себя в «Сочи». Вячеслав Буцаев давал играть защитнику. Талантливый игрок обороны набирал очки, очень сильно добавил в защите, его стали привлекать в сборную, Зият сыграл в Матче звезд. Но беда в том, что он был в скрытой аренде от «Ак Барса», и после сезона казанцы забрали его назад.
Никакие аргументы не действовали — надо обратно, хотя сочинцы умоляли оставить его у себя. И чем все закончилось? Игровое время Пайгина сократилось с 18 минут до 14, он провел всего 17 матчей в сезоне (там, правда, травма была, но он ее залечил), набрал 4 очка вместо 27 и не выходил в
ПРОВОРОВ — В СБОРНОЙ?
Агент Ивана Проворова заявил, что российский защитник с удовольствием приедет в национальную сборную и будет готовиться к чемпионату мира. И это несмотря на полный сезон за «Филадельфию». Во «Флайерз» Иван играл много, очень часто становился самым занятым хоккеистом команды, причем, выходил не только в равных составах, но и в большинстве, и в меньшинстве. Несмотря на то, что команда не попала в
Проворов играл уверенно, у него был и огромный кредит доверия. Иван никогда не садился в запас, даже если ошибался, его игровое время не сокращалось даже после самых обидных поражений. Никто не сомневается в его мастерстве, но в КХЛ бы частенько попадал в запас за некоторые ляпы.
Теперь вопрос, как его будут использовать в национальной команде? У нас выходит на лед восемь защитников. В первой паре, наверное, мест нет, а стиль игры вообще не похож на то, что был в «Филадельфии». Плюс европейские площадки, что тоже важно для игрока обороны. Просто будет любопытно посмотреть, как мы будем использовать Ивана.
СРОКИ.
Следующий чемпионат КХЛ начнется еще раньше, чем предыдущий, и первый матч между ЦСКА и обладателем Кубка Гагарина состоится 21 августа. При этом ясно, что на внутренний российский турнир опять махнут рукой. 16 дней для подготовки к Олимпиаде (хотя это будет бессмысленно, если
Сезона в КХЛ уже и не ждешь, так как если мы начнем возвращать ребят из Северной Америки, то они осядут в
ПЕРЕХОД.
Нападающий Илья Крикунов следующий сезон проведет в «Автомобилисте». Не понимаю, почему сочинцы не предложили ему новый контракт, ведь в лиге немного таких форвардов, а он был бы согласен остаться на юге страны. Сначала казалось, что Крикунов сыграл менее удачно за клуб, но цифры показывают, что он забросил лишь на одну шайбу меньше. У него 35 очков в 54 матчах, против 36 очков в 60 встречах позапрошлого сезона. Такими нападающими не разбрасываются, и хотелось бы послушать на эту тему главного тренера «Сочи» Сергея Зубова.
Может быть, возраст. Крикунову — 33 года, но знаете, я его всегда вижу ранним летом в одном из спортивных залов в Москве. Илья всегда много работает, когда другие еще сидят на курортах или раз в два дня ходят в
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