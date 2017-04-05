«Иртыш» и «Номад» сыграли самый длинный матч в истории чемпионата Казахстана

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Четвертый матч полуфинала плей-офф между командами продолжался 108 минут и 58 секунд. Основное время игры, проходившей в Павлодаре, завершилось вничью 2:2 (0:0, 1:1, 1:1).

Команды сумели выявить победителя только в третьем овертайме, где преуспели игроки «Номада». Автором победной шайбы стал Алихан Асетов.

Предыдущий рекорд был установлен в сезоне-2011/12. Тогда матч «Арыстан» — «Астана» продолжался 104 минуты и 7 секунд.

Добавим, что «Номад» одержал четвертую победу в серии над «Иртышом» (4−0) и вышел в финал чемпионата Казахстана. Соперник «кочевников» определится в противостоянии между «Арланом» и «Темиртау» (счет в серии 2−2).