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4 апреля 2017, 14:59 | Хоккей | Р-Спорт

Матч молодежных хоккейных сборных России и Чехии начнется с минуты молчания

МОСКВА, 4 апр — Р-Спорт. Матч международного Турнира четырех наций в Словакии между молодежными сборными России и Чехии (игроки не старше 20 лет) начнется с минуты молчания в память о погибших в результате теракта в Санкт-Петербурге, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР).

Третья для россиян встреча турнира состоится во вторник. Российская команда будет играть с траурными повязками на рукавах.

В понедельник около 14:30 мск на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. По последним данным министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 получили ранения. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «террористический акт», следствие проверит и другие версии происшествия.
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