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https://sport.mail.ru/news/hockey/29306424/
4 апреля 2017, 11:10 | Хоккей | Vesti.kz

Боченски может пропустить чемпионат мира по хоккею

Хоккеист все еще не прибыл в расположение национальной команды.

Капитан «Барыса» Брэндон Боченски может не принять участие в чемпионате мира по хоккею, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Американский нападающий, который был натурализован и в прошлом году дебютировал в сборной Казахстана, все еще не прибыл в расположение национальной команды, которая приступила к тренировкам в Астане.

Будет ли Боченски принимать участие в чемпионате мира-2017, пока не известно. Возможно, хоккеист продолжит восстанавливаться после травмы, полученной в регулярном чемпионате КХЛ, которая помешала ему полноценно отыграть плей-офф.

Отметим, что пока по индивидуальной программе в сборной занимаются и другие натурализованные хоккеисты «Барыса» — Дастин Бойд, Найджел Доус и Кевин Даллмэн. Кроме того, в расположение команды прибыл канадский форвард столичного клуба Мартен Сен-Пьер, сейчас также рассматривается его вопрос привлечение в казахстанскую команду.

Более подробно о подготовке сборной Казахстана к чемпионату мира рассказал главный тренер команды Эдуард Занковец, его интервью можно прочитать здесь.

Напомним, с 22 по 28 апреля сборная Казахстана примет участие в группе «А» чемпионата мира в Киеве. За две путевки в элитный дивизион будут бороться сборные Казахстана, Украины, Австрии, Польши, Венгрии и Южной Кореи.
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