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https://sport.mail.ru/news/hockey/29302442/
3 апреля 2017, 23:41 | Хоккей | ТАСС

Ротенберг: ФХР проводила подготовку сборной России к Олимпиаде с учетом отказа НХЛ

МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея России (ФХР) проводила работу по подготовке национальной команды к Олимпийским играм 2018 года в южнокорейском Пхенчхане с учетом того, что там могут не выступить игроки из Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом ТАСС рассказал первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

В понедельник НХЛ объявила, что не будет останавливать регулярный чемпионат на период проведения Олимпиады, и хоккеисты лиги не примут участие в Играх.

«Сейчас мы ждем официального заявления IIHF (Международной федерации хоккея), и пока она этого не сделает, ФХР не может официально делать заявления. Мы не только предчувствовали отказ НХЛ, но и проводили работу с учетом такого хода событий, — сказал Ротенберг. — Мы учитывали, что может произойти именно так, ситуация от нас никак не зависела. Последние полтора года мы готовили команду с прицелом на Олимпиаду без учета игроков НХЛ».

«У нас для этого все готово: есть команда, много хороших игроков, хорошие результаты в этом сезоне», — добавил он.

НХЛ впервые сделала специальное окно в регулярном чемпионате для участия игроков лиги в Олимпиаде в 1998 году. С тех пор на пяти Олимпиадах выступило 706 хоккеистов НХЛ.
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МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Отказ Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отпускать игроков на Олимпиаду 2018 года является большим разочарованием, из-за этого хоккейные болельщики потеряют интерес к Играм в Пхенчхане, а сам турнир утратит смысл. Об этом ТАСС заявил двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов.
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