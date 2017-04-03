Ротенберг: ФХР проводила подготовку сборной России к Олимпиаде с учетом отказа НХЛ

В понедельник НХЛ объявила, что не будет останавливать регулярный чемпионат на период проведения Олимпиады, и хоккеисты лиги не примут участие в Играх.

«Сейчас мы ждем официального заявления IIHF (Международной федерации хоккея), и пока она этого не сделает, ФХР не может официально делать заявления. Мы не только предчувствовали отказ НХЛ, но и проводили работу с учетом такого хода событий, — сказал Ротенберг. — Мы учитывали, что может произойти именно так, ситуация от нас никак не зависела. Последние полтора года мы готовили команду с прицелом на Олимпиаду без учета игроков НХЛ».

«У нас для этого все готово: есть команда, много хороших игроков, хорошие результаты в этом сезоне», — добавил он.

НХЛ впервые сделала специальное окно в регулярном чемпионате для участия игроков лиги в Олимпиаде в 1998 году. С тех пор на пяти Олимпиадах выступило 706 хоккеистов НХЛ.