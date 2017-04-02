Новости из мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

Сейчас, когда КХЛ ушла на перерыв, предлагаю вам обратить внимание на ВХЛ. Там идет серия полуфиналов и в любом из матчей такое напряжение, что даже немного завидно. Я был на игре «Динамо» Балашиха — «Зауралье». Подмосковный клуб ведет в серии 2−0, но это вообще ничего не значит перед ответными встречами. Равный хоккей, очень интересный, хоккеисты просто жилы рвут для победы. Во втором полуфинале «Торпедо» с трудом взяло третий матч у «Рубина» в пятом овертайме, и повело в серии — 2−1, но и там ровным счетом ничего непонятно. Обращу внимание на такую вещь: клуб из Усть-Каменогорска победил в регулярном чемпионате, но не сказать, что они стали победителями только потому, что скупили всех лучших. Тренер Александр Ждахин, которого все помнят по работе с ТХК, очень хорош. Ему уже пора делать следующий шаг в карьере. Да, в регулярном чемпионате разрыв между первым и третьим местом составлял всего 7 очков и до последнего не было ясно, кто победит. В плей-офф ВХЛ сенсаций уже было достаточно много. Если провести аналогию с КХЛ, то сейчас бы в полуфиналах играли ЦСКА против «Трактора», а в другом — «Авангард» против минского «Динамо». Только представьте, в четверке лучших команда, которая во время сезона заняла лишь 10 место. Мы уже на это и не рассчитываем. Заходите на сайт, все игры показывают бесплатно и очень неплохо.

ОТЪЕЗД.

Вратарь ЦСКА Виктор Фаст, возможно, покинет клуб и уедет в Швецию. Я бы на месте армейцев не удерживал его, да еще бы и сделал выговор тому, кто его пригласил. Мне вообще непонятна ситуация, при которой иностранный вратарь приезжает на роль дублера. А ведь было понятно, что ему достанется роль сменщика Ильи Сорокина, не более. Он ведь действительно слабей воспитанника новокузнецкого хоккея. Швед провел в Москве два сезона и сыграл за это время 45 матчей, включая плей-офф и регулярный чемпионат. Уж лучше бы давали шанс Максиму Третьяку или тому же Андрею Филоненко. Тем более, в самый нужный момент легионер не спас, то есть вообще не оправдал ожиданий. Знаю, что у тренера вратарей Дмитрия Ячанова не было к нему вопросов по работе, по отдаче, но хоккеисты внутри команды отмечали, что швед совсем не парится из-за своей роли. Он даже был доволен, что деньги достаются столь легко. Зачем нам такие иностранцы.

КОНТРАКТ.

Защитник Андрей Первышин продлил контракт с «Нефтехимиком» и продолжит выступления за нижнекамцев в следующем сезоне. Если, конечно, вовремя приедет на сборы, а потом вернется с выходных. Повторюсь, вся проблема Андрея только в соблюдении режима. При этом и он сам понимает, что поступает плохо, но сделать с этим ничего не может. Мы бы вообще махнули на него рукой, как сделали это клубы в начале прошлого сезона, но когда Первышин режимит, и у него в голове остается только хоккей, то он превращается в очень качественного защитника чуть ли не уровня сборной. По крайней мере, на чемпионат мира его можно было повести, если бы этот турнир был не в Чехии, Словакии или Германии. Вы понимаете, о чем я? Хотя все не так просто. Думаю, что и в условной Гренландии бы начались проблемы, так как Первышин не всегда контролирует себя.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ.