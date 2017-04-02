Обзор дня: В ВХЛ — очень интересный плей-офф
В высшей лиге идут полуфиналы, и мы предлагаем насладиться хоккеем, шведский вратарь ЦСКА засобирался домой, а «Нефтехимик» предложил контракт хорошему, но очень недисциплинированному в быту защитнику.
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Новости из мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.
Сейчас, когда КХЛ ушла на перерыв, предлагаю вам обратить внимание на ВХЛ. Там идет серия полуфиналов и в любом из матчей такое напряжение, что даже немного завидно. Я был на игре «Динамо» Балашиха — «Зауралье». Подмосковный клуб ведет в серии 2−0, но это вообще ничего не значит перед ответными встречами. Равный хоккей, очень интересный, хоккеисты просто жилы рвут для победы. Во втором полуфинале «Торпедо» с трудом взяло третий матч у «Рубина» в пятом овертайме, и повело в серии — 2−1, но и там ровным счетом ничего непонятно. Обращу внимание на такую вещь: клуб из
ОТЪЕЗД.
Вратарь ЦСКА Виктор Фаст, возможно, покинет клуб и уедет в Швецию. Я бы на месте армейцев не удерживал его, да еще бы и сделал выговор тому, кто его пригласил. Мне вообще непонятна ситуация, при которой иностранный вратарь приезжает на роль дублера. А ведь было понятно, что ему достанется роль сменщика Ильи Сорокина, не более. Он ведь действительно слабей воспитанника новокузнецкого хоккея. Швед провел в Москве два сезона и сыграл за это время 45 матчей, включая
КОНТРАКТ.
Защитник Андрей Первышин продлил контракт с «Нефтехимиком» и продолжит выступления за нижнекамцев в следующем сезоне. Если, конечно, вовремя приедет на сборы, а потом вернется с выходных. Повторюсь, вся проблема Андрея только в соблюдении режима. При этом и он сам понимает, что поступает плохо, но сделать с этим ничего не может. Мы бы вообще махнули на него рукой, как сделали это клубы в начале прошлого сезона, но когда Первышин режимит, и у него в голове остается только хоккей, то он превращается в очень качественного защитника чуть ли не уровня сборной. По крайней мере, на чемпионат мира его можно было повести, если бы этот турнир был не в Чехии, Словакии или Германии. Вы понимаете, о чем я? Хотя все не так просто. Думаю, что и в условной Гренландии бы начались проблемы, так как Первышин не всегда контролирует себя.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
Агент Никиты Зайцева обсуждает вариант с «Торонто» по поводу нового семилетнего контракта и это вызвало в Северной Америке если не бурю негодования, то вопросы. Мол, что же это делает «Торонто», ведь наш хоккеист провел в НХЛ только один сезон, причем, не такой однозначный по цифрам, чтобы сразу претендовать на такой контракт. Но про срок семь лет и я слышу первый раз, а пятилетний договор вполне реален. Может быть, в прессу утекла информация о большом сроке, чтобы как раз общественность повозмущалась, а потом подумала, что повлияла на двухлетнее сокращение контракта. Все может быть. Но Зайцев ведь произвел впечатление на канадский клуб не только своей игрой. Там вообще никто не смотрит на его минус, понимая, что он выходит против самых лучших противников, и если бы хоккеист играл слабее, то не было бы никакого места в
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