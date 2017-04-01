Команда Президента вышла в финал Х Республиканских соревнований любителей хоккея

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сегодня на льду столичной «Чижовка-Арены» дружина главы государства обыграла команду Брестской области со счетом 10:3 (2:0, 3:1, 5:2).

В составе победителей хет-трик оформил Павел Белый, которому трижды ассистировал Александр Лукашенко. Дважды отличился Степан Пономарев, получивший приз лучшего игрока в составе команды Президента. Еще по шайбе в ворота брестчан забросили Андрей Михалев, Евгений Курилин, Сергей Шитковский, Константин Кольцов и Денис Курдеко.

У проигравших отличились Роман Романенко, Георгий Дубицкий и Александр Федоров. Лучшим игроком в составе брестской дружины признан Павел Толстик.

На первом этапе соревнований ледовые дружины Президента и Брестской области уже встречались в Минске, тогда была зафиксирована боевая ничья — 5:5.

Во втором полуфинале хоккеисты Минской области примут гостей из Гомельского региона.

В предыдущих турнирах семь раз побеждала команда Президента Беларуси (2008, 2010−2012, 2014−2016). По разу триумфаторами становились хоккеисты Гомельской (2009) и Минской (2013) областей.

Организаторами турнира являются Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, ассоциация «Федерация хоккея Республики Беларусь», Мингорисполком. Генеральный информационный партнер — Национальная государственная телерадиокомпания Беларуси.