Команда Президента вышла в финал Х Республиканских соревнований любителей хоккея
1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Президента Беларуси стала первым финалистом Х Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любителей на призы Президентского спортивного клуба, передает корреспондент БЕЛТА.
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Сегодня на льду столичной «Чижовка-Арены» дружина главы государства обыграла команду Брестской области со счетом 10:3 (2:0, 3:1, 5:2).
В составе победителей
У проигравших отличились Роман Романенко, Георгий Дубицкий и Александр Федоров. Лучшим игроком в составе брестской дружины признан Павел Толстик.
На первом этапе соревнований ледовые дружины Президента и Брестской области уже встречались в Минске, тогда была зафиксирована боевая ничья — 5:5.
Во втором полуфинале хоккеисты Минской области примут гостей из Гомельского региона.
В предыдущих турнирах семь раз побеждала команда Президента Беларуси (2008, 2010−2012, 2014−2016). По разу триумфаторами становились хоккеисты Гомельской (2009) и Минской (2013) областей.
Организаторами турнира являются Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, ассоциация «Федерация хоккея Республики Беларусь», Мингорисполком. Генеральный информационный партнер — Национальная государственная телерадиокомпания Беларуси.
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