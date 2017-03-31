Хоккеистки сборной США будут получать $ 3000 в месяц

За медали на Олимпиаде прописаны бонусы: 20 тыс. — за золото, 15 тыс. — за серебро. Кроме того, бонусы предусмотрены и НОК США: 37,5 тыс. — за золото, 22,5 тыс. — за серебро и 15 тыс. — за бронзу. В соглашение включены страховка и путешествия в бизнес-классе, как и у мужской сборной США во время чемпионатов мира.



Американские хоккеистки из-за низких премиальных пригрозили бойкотировать ЧМ-2017, который пройдёт в Плимуте с 31 марта по 7 апреля. Предполагалось даже, что в случае бойкота на турнире могут выступить хоккеистки низшей студенческой лиги.