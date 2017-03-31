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31 марта 2017, 13:26 | Хоккей | Чемпионат.com

Хоккеистки сборной США будут получать $ 3000 в месяц

Федерация хоккея США и хоккеистки национальной сборной договорились по зарплате. Ранее игроки женской сборной на протяжении полугода в олимпийский период получали 1000 долларов в месяц, а теперь будут зарабатывать 3000 долларов. Вместе с отчислениями из НОК США доходы хоккеисток могут вырасти до 70 тыс. в год.

За медали на Олимпиаде прописаны бонусы: 20 тыс. — за золото, 15 тыс. — за серебро. Кроме того, бонусы предусмотрены и НОК США: 37,5 тыс. — за золото, 22,5 тыс. — за серебро и 15 тыс. — за бронзу. В соглашение включены страховка и путешествия в бизнес-классе, как и у мужской сборной США во время чемпионатов мира.

Американские хоккеистки из-за низких премиальных пригрозили бойкотировать ЧМ-2017, который пройдёт в Плимуте с 31 марта по 7 апреля. Предполагалось даже, что в случае бойкота на турнире могут выступить хоккеистки низшей студенческой лиги.
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