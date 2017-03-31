Хоккеистки сборной США будут получать $ 3000 в месяц
Федерация хоккея США и хоккеистки национальной сборной договорились по зарплате. Ранее игроки женской сборной на протяжении полугода в олимпийский период получали 1000 долларов в месяц, а теперь будут зарабатывать 3000 долларов. Вместе с отчислениями из НОК США доходы хоккеисток могут вырасти до 70 тыс. в год.
За медали на Олимпиаде прописаны бонусы: 20 тыс. — за золото, 15 тыс. — за серебро. Кроме того, бонусы предусмотрены и НОК США: 37,5 тыс. — за золото, 22,5 тыс. — за серебро и 15 тыс. — за бронзу. В соглашение включены страховка и путешествия в
Американские хоккеистки
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