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Можно долго перечислять титулы Павла Буре:

— президент Лиги легенд мирового хоккея;.

— первый в истории Олимпиад лучший нападающий и бомбардир среди профи в Нагано;.

— первый россиянин в истории, чей игровой номер поднят под своды дворца в клубе НХЛ;.

— хоккеист, вошедший в сотню величайших игроков в истории НХЛ;.

— заслуженный мастер спорта СССР и России, легендарная «Русская Ракета».

Но мы просто поздравим Буре с днем рождения. И начнем разговор.

«СЛИШКОМ МНОГО ИГРАЮ В ХОККЕЙ»

— Как дела, Павел?

— Да вроде ничего нового в жизни не происходит. Занимаюсь физкультурой, есть разные дела, — рассказывает Буре. — Работаю президентом Лиги легенд, в начале апреля у нас в Германии пройдут полуфиналы и финал.

— Сколько раз в неделю играете в хоккей?

— Что-то очень много. В последнее время получалось от четырех до пяти раз. Думаю сокращать.

— Даже в НХЛ легче календарь.

— Так получается — здесь друзья, там друзья. Зовут на разные матчи. Но здоровье дороже, поэтому буду меньше играть.

— За ветеранскую сборную России надо выступить.

— Я в Лиге легенд все-таки руководитель, а не форвард. В этом году сыграю, а дальше посмотрю. Может, останусь только президентом.

— Вы ведь еще и сына тренируете, Пал Палыча Буре.

— Он со мной ходит пару раз в неделю на каток, немного играет. Это для сына пока развлечение. Но в два года он встал на коньки, спокойно передвигается по льду, может приехать в любую точку.

— Сколько уже лет сыну?

— В апреле будет четыре.

— Не пора ли в детскую секцию отдавать?

— В мое время команды набирали с семи лет. Но сейчас все вперед ушло. Думаю, в четыре года все-таки рано. А вот в пять-шесть — посмотрим.

— В какую школу поведете?

— С одной стороны я — цээсковец. С другой — Лига легенд находится на «ВТБ Арене», где школа «Динамо»….

— Павел Буре — динамовец? У болельщиков будет переворот в сознании.

— Это конечно. Я ведь с шести лет занимался в ЦСКА. Но посмотрим — пока не могу точно сказать.

«МОГУ ПОНЯТЬ БЫКОВА»

— Как вы реагируете на новости о том, кто возглавит ЦСКА? Скорее всего, это будет Андрей Николишин.

— Всю информацию получаю через прессу, так что не знаю, кто это будет. Но считаю, что Дмитрий Квартальнов очень хорошо выполнил свою работу. Три раза подряд выиграл регулярку, брал золото чемпионата страны, доходил до финала. Он вывел ЦСКА на новый уровень.

— Тут синдром Фабио Капелло, который сделал «Реал» чемпионом Испании, но его уволили, потому что команда показывала скучный футбол.

— Я считаю, что в хоккее важнее результат, а не зрелище. Все хотят победить. А превзойти достижения Квартальнова будет трудно любой команде. Да, что-то не получалось в плей-офф. Но он всухую побеждал СКА в серии, а это мало кому удается.

— Вы можете понять Вячеслава Быкова, который не хочет уезжать из уютной Швейцарии, чтобы снова окунаться в рутину КХЛ?

— За последние годы Быков зарекомендовал себя как выдающийся специалист. И золото чемпионата мира брал, и Кубки Гагарина. Он — суперстар среди тренеров.

Но каждый человек решает для себя, что ему ближе, что он хочет делать. У него в Швейцарии семья, внук. А когда ты переходишь в команду, то отдаешь ей себя 24 часа в сутки. Это уже образ жизни.

— Быков любит повторять, что Анатолий Тарасов в 55 лет завершил карьеру тренера.

— Этого даже я не знал. Хорошо, что сказали, — улыбается Буре. — Вот лично я играл в хоккей до 32 лет, и мне этого хватило. А вот Ягр продолжает карьеру до 45, и ему нравится. Тут все индивидуально.

— Какое впечатление на вас производит СКА в плей-офф?

— Серия с «Локомотивом» получилась весьма сложной, но удалось победить 4−0. При этом много травм, однако у СКА есть длинная лавка, великолепный тренерский штаб, а также класс команды. Не просто так в последние годы СКА считается одним из фаворитов.

Теперь нас ждет финал «Магнитка» — СКА. Питерцы сильнее в целом, но у уральцев есть уникальная пятерка, которая может победить любую команду. Будет очень крутая серия.

— Данису Зарипову и Сергею Мозякину недавно исполнилось по 36 лет. Как же они умудрились в сумме забить 84 гола за сезон?

— Это выдающийся результат. А секрет ребят в том, что они могут каждый год менять свою игру. Физически в 36 лет ты не можешь делать то, что мог в 20. Это нереально. Но выступаешь на опыте, выбираешь моменты, когда нужно взорваться. Не бегать туда-сюда. Они здорово читают игру, и реализация у них сумасшедшая.

«Я СДЕЛАЛ 20 ХЕТ-ТРИКОВ?

— Александр Овечкин сделал 17-й хет-трик за карьеру в НХЛ. Обогнал всех россиян, кроме Павла Буре (20).

— У меня двадцать? Видите, я этого тоже не знал, — смеется Павел.

— Что думаете о новой волне, которая обгоняет тех, кто покорял НХЛ в начале 90-х?

— Зрителям интересно, когда рекорд назревает, потом бьется. Это неизбежно. Спасибо журналистам, которые подогревают тему, рассказывают об этом болельщикам, приглашают их на стадионы. Я даже сам о себе много не знаю, каких цифр достиг.

— Сможет ли «Вашингтон», как обладатель «Президент Трофи», наконец-то завоевать Кубок Стэнли? Какое у вас предчувствие?

— Знаете, в НХЛ в плей-офф выходит 16 команд, и большинство из них может дойти до финала и выиграть титул. Конкуренция сумасшедшая! Но это всех и радует, что плей-офф очень непредсказуем. Главное — поймать кураж, быть горячей командой. Если у «Вашингтона» этого не будет, то никакой «Президент Трофи» не поможет.

— МОК объявил: если НХЛ не поедет на Олимпиаду-2018 в Пхенчхан, то и в Пекине-2022 вас не ждем. Правильно ли это?

— Знаете, НХЛ — независимая самодостаточная организация, которая зарабатывает большие деньги. Там не убытки, а супердоходы. НХЛ живет своей жизнью. Самое главное там — регулярный чемпионат и плей-офф.

Если НХЛ не поедет в Пхенчхан, то мы увидим какое-то другое соревнование. Хоккей — культовый вид спорта во время Олимпиады. А если не приедут лучшие игроки, то интерес к турниру будет заметно меньше, да и телерейтинг упадет.

— НХЛ объявила о том, что «Ванкувер» и «Лос-Анджелес» проведут предсезонные матчи в Пекине. Сможет ли Америка освоить китайский хоккейный рынок?

— Это же не впервые. Еще когда я играл в «Ванкувере», мы вообще начинали регулярный чемпионат в Японии. Не просто так КХЛ и НХЛ идут на азиатский рынок. В Китае есть интерес к хоккею, там очень большое население, уже есть неплохие команды. И если всю страну заинтересовать нашим видом спорта, от этого выиграют все.