Майк Кинэн будет счастлив помогать сборной Китая по хоккею в любом качестве
МОСКВА, 30 мар —
Р-Спорт. Главный тренер китайского клуба КХЛ «Куньлунь» Майк Кинэн заявил агентству «Р-Спорт», что будет счастлив помогать сборной Китая по хоккею в любом качестве.
Кинэн 16 марта был официально назначен на пост главного тренера «Куньлуня», сменив в этой должности Владимира
«Конкретно пока этот вопрос (работы со сборной Китая) не поднимался, никаких решений нет. Думаю, относительно сборной Китая на сегодня правильно считать меня советником. В любом случае я буду счастлив помогать сборной Китая в любом качестве», — сказал Кинэн.
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