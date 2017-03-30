Майк Кинэн будет счастлив помогать сборной Китая по хоккею в любом качестве

Кинэн 16 марта был официально назначен на пост главного тренера «Куньлуня», сменив в этой должности Владимира Юрзинова-младшего. В начале марта пекинский клуб, дебютировавший в КХЛ в сезоне-2016/17, выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина, уступив в первом раунде плей-офф магнитогорскому «Металлургу» со счетом 1−4 в серии.

«Конкретно пока этот вопрос (работы со сборной Китая) не поднимался, никаких решений нет. Думаю, относительно сборной Китая на сегодня правильно считать меня советником. В любом случае я буду счастлив помогать сборной Китая в любом качестве», — сказал Кинэн.