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https://sport.mail.ru/news/hockey/29252090/
30 марта 2017, 9:28 | Хоккей | Р-Спорт

Майк Кинэн будет счастлив помогать сборной Китая по хоккею в любом качестве

МОСКВА, 30 мар — Р-Спорт. Главный тренер китайского клуба КХЛ «Куньлунь» Майк Кинэн заявил агентству «Р-Спорт», что будет счастлив помогать сборной Китая по хоккею в любом качестве.

Кинэн 16 марта был официально назначен на пост главного тренера «Куньлуня», сменив в этой должности Владимира Юрзинова-младшего. В начале марта пекинский клуб, дебютировавший в КХЛ в сезоне-2016/17, выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина, уступив в первом раунде плей-офф магнитогорскому «Металлургу» со счетом 1−4 в серии.

«Конкретно пока этот вопрос (работы со сборной Китая) не поднимался, никаких решений нет. Думаю, относительно сборной Китая на сегодня правильно считать меня советником. В любом случае я буду счастлив помогать сборной Китая в любом качестве», — сказал Кинэн.
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