Спортсмены КНДР впервые с 2014 года примут участие в соревнованиях в Южной Корее

Власти Южной Кореи выдали разрешение на пребывание в стране с 1 по 9 апреля 20 хоккеисткам и 10 членам тренерского штаба сборной КНДР. В эти дни в Канныне пройдут матчи группового раунда второго дивизиона чемпионата мира. Этот турнир станет тестовым перед Олимпийскими играми 2018 года в Пхенчхане.

Спортсмены КНДР не принимали участия в соревнованиях на территории Южной Кореи с 2014 года, когда в Инчхоне проходили летние Азиатские игры.