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29 марта 2017, 17:53 | Хоккей | ТАСС

Спортсмены КНДР впервые с 2014 года примут участие в соревнованиях в Южной Корее

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Спортсмены КНДР впервые с 2014 года будут участвовать в соревнованиях на территории Южной Кореи. Об этом сообщает АР.

Власти Южной Кореи выдали разрешение на пребывание в стране с 1 по 9 апреля 20 хоккеисткам и 10 членам тренерского штаба сборной КНДР. В эти дни в Канныне пройдут матчи группового раунда второго дивизиона чемпионата мира. Этот турнир станет тестовым перед Олимпийскими играми 2018 года в Пхенчхане.

Спортсмены КНДР не принимали участия в соревнованиях на территории Южной Кореи с 2014 года, когда в Инчхоне проходили летние Азиатские игры.
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