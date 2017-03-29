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https://sport.mail.ru/news/hockey/29237945/
29 марта 2017, 14:39 | Хоккей | Комсомольская правда

«Салават Юлаев» объявляет набор в группу поддержки «GreenHearts»

Приглашают девушек от 18 до 28 лет.

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» объявляет традиционный весенний кастинг девушек в группу поддержки «GreenHearts».

Требования к кандидаткам жесткие даже на начальном этапе кастинга — девушки должны уметь танцевать и обладать акробатическими способностями. Кроме того, у кандидаток должна быть приятная внешность и хорошие внешние данные. Девушек честно предупредили, на тренировки будет уходить много времени и сил. Есть и возрастные рамки — клубу подходят дамы от 18 до 28 лет.

Предварительный просмотр анкет потенциальных участниц будет проводиться до 18 апреля.

Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте хоккейного клуба.
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