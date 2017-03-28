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28 марта 2017, 19:28 | Хоккей | Vesti.kz

«Торпедо» проиграло «Рубину» в первом матче полуфинала плей-офф ВХЛ

Хоккеисты «Торпедо» проиграли тюменскому «Рубину» в первом полуфинальном матче плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

Основное время игры, которая проходила сегодня, 28 марта, в Усть-Каменогорске, завершилось со счетом 0:0, а в овертайме сильнее были игроки «Рубина» — 0:1.

Автором победной шайбы «Рубина» на 65-й минуте стал нападающий Игорь Сафаралеев, которому ассистировал Сергей Пайор.

Следующий матч между «Торпедо» и «Рубином» пройдет завтра, 29 марта, в Усть-Каменогорске и начнется в 18:30 по времени Астаны. В финал Кубка Братины выйдет команда, которая первой одержит четыре победы.

Стоит отметить, что «Рубин» является действующим обладателем Кубка Братины, а «Торпедо» стало победителем регулярного чемпионата этого сезона.

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