«Торпедо» проиграло «Рубину» в первом матче полуфинала плей-офф ВХЛ
Хоккеисты «Торпедо» проиграли тюменскому «Рубину» в первом полуфинальном матче
плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Основное время игры, которая проходила сегодня, 28 марта, в
Автором победной шайбы «Рубина» на 65-й минуте стал нападающий Игорь Сафаралеев, которому ассистировал Сергей Пайор.
Следующий матч между «Торпедо» и «Рубином» пройдет завтра, 29 марта, в
Стоит отметить, что «Рубин» является действующим обладателем Кубка Братины, а «Торпедо» стало победителем регулярного чемпионата этого сезона.
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