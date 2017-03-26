Хоккеисты Немана победили в первом матче финальной серии «Юность»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В первом матче в «Чижовка-Арене» подопечные Сергея Пушкова постарались надежно сыграть в защите, а также использовали свои возможности в атаке. У минчан были серьезные кадровые проблемы: несколько ведущих форвардов не смогли принять участие в игре. Это, по мнению главного тренера «Юности» Михаила Захарова, и отразилось на итоговом счете.

Первая шайба в финальной встрече была заброшена во втором периоде. Нападающий гродненчан Александр Жидких воспользовался рикошетом и смог поразить ворота Дмитрия Мильчакова. В заключительные двадцать минут игры «Неман» увеличил свое преимущество при игре в большинстве. На 49-й минуте на пятачке у ворот минчан удачно действовал Александр Малявко — 2:0.

«С первого периода владели инициативой и создали много опасных моментов. “Юность” значительно прибавила в активности после отдыха. Считаю, многое определил во встрече второй гол в исполнении нашей команды. Борьба шла упорная, и заброшенная шайба в середине третьего периода позволила почувствовать хоккеистам “Немана” себя увереннее», — рассказал главный тренер «Немана» Сергей Пушков.

Финальная серия до четырех побед чемпионата Беларуси по хоккею продолжится 26 марта вторым поединком в «Чижовка-Арене». Далее «Юность» и «Неман» сыграют в Гродно 29 и 30 марта.