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26 марта 2017, 15:30 | Хоккей | БЕЛТА

Хоккеисты Немана победили в первом матче финальной серии «Юность»

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Немана» победили в первом матче финальной серии экстралиги минскую «Юность» со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом матче в <span class=error>Чижовка</span>-Арене подопечные Сергея <span class=error>Пушкова</span> постарались надежно сыграть в защите а также использовали свои возможности в атаке. Увеличить
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В первом матче в «Чижовка-Арене» подопечные Сергея Пушкова постарались надежно сыграть в защите, а также использовали свои возможности в атаке. У минчан были серьезные кадровые проблемы: несколько ведущих форвардов не смогли принять участие в игре. Это, по мнению главного тренера «Юности» Михаила Захарова, и отразилось на итоговом счете.

Первая шайба в финальной встрече была заброшена во втором периоде. Нападающий гродненчан Александр Жидких воспользовался рикошетом и смог поразить ворота Дмитрия Мильчакова. В заключительные двадцать минут игры «Неман» увеличил свое преимущество при игре в большинстве. На 49-й минуте на пятачке у ворот минчан удачно действовал Александр Малявко — 2:0.

«С первого периода владели инициативой и создали много опасных моментов. “Юность” значительно прибавила в активности после отдыха. Считаю, многое определил во встрече второй гол в исполнении нашей команды. Борьба шла упорная, и заброшенная шайба в середине третьего периода позволила почувствовать хоккеистам “Немана” себя увереннее», — рассказал главный тренер «Немана» Сергей Пушков.

Финальная серия до четырех побед чемпионата Беларуси по хоккею продолжится 26 марта вторым поединком в «Чижовка-Арене». Далее «Юность» и «Неман» сыграют в Гродно 29 и 30 марта.

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