Финальная серия плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге стартует в Минске

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Игра пройдет в «Чижовка-Арене» и начнется в 19.30. Телеканал «Беларусь 5» проведет прямую трансляцию встречи.

В финале белорусского хоккейного сезона встречаются наиболее титулованные команды: «Юность» семь раз становилась чемпионом, а «Неман» — пять.

В текущем сезоне команды провели шесть матчей между собой. Четырежды побеждали минчане, две виктории на счету подопечных Сергея Пушкова. Столичный и гродненский клубы в борьбе за Кубок Президента (почетный трофей, которым награждается победитель финальной серии) встречались дважды. В 2011-м успех был на стороне команды Михаила Захарова (счет в серии — 4:2), в 2014 году удача улыбнулась гродненчанам (вновь 4:2 в серии).

Перед стартом финала хоккеисты «Юности» по традиции почтили память известного хоккеиста Руслана Салея. Игроки и тренеры возложили цветы к памятнику легендарного защитника. Также команда почтила память и бывшего председателя Минского горисполкома Михаила Павлова, который похоронен неподалеку. Именно в то время, когда он возглавлял горисполком, и был образован хоккейный клуб «Юность-Минск».

К финальной серии в «Чижовка-Арене» ожидается повышенный интерес. Организаторы в перерывах хоккейного матча обещают выступление известной музыкальной группы, посольство Эквадора заинтриговало многих болельщиков своим сюрпризом, ожидается, что матч «Юность» — «Неман» посетят известные артисты эстрады и спортсмены.

Финальная серия чемпионата Беларуси по хоккею продлится до четырех побед одной из команд. Второй матч состоится в «Чижовка-Арене» 26 марта и начнется также в 19.30. Далее команды переедут в Гродно, где сыграют 29 и 30 марта.