Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey/29185014/
23 марта 2017, 23:58 | Хоккей | Спорт-Экспресс

«Торонто» является фаворитом в борьбе за Ткачева

Как стало известно «СЭ», канадский клуб «Торонто» является главным фаворитом в борьбе за подписание контракта с нападающим казанского «Ак Барса» Владимиром Ткачевым.

Помимо «Мэйпл Лифз», на российского форварда претендуют более десяти команд НХЛ, среди которых есть «Чикаго». При этом, по нашим данным, Ткачев может провести следующий сезон в России — многое будет зависеть от его выступления на чемпионате мира в случае попадания Владимира в окончательный состав сборной.

Ак Барс
Новости Матчи Состав Статистика
Торонто Мэйпл Ливз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Хоккея

Форвард «Торонто» Фер может пропустить оставшуюся часть чемпионата

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Эрик Фер получил травму в своем первом матче за клуб с «Коламбус Блю Джекетс», информирует NBC Sports. По информации издания, игрок может пропустить оставшуюся часть чемпионата.
Еще 7 новостей  Все новости
23 марта

Бунт в "Рубине". Главный скандал весны

Печальные новости пришли из Испании

Бышовец стал заместителем Черчесова