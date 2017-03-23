«Торонто» является фаворитом в борьбе за Ткачева
Как стало известно «СЭ», канадский клуб «Торонто» является главным фаворитом в борьбе за подписание контракта с нападающим казанского «Ак Барса» Владимиром Ткачевым.
Помимо «Мэйпл Лифз», на российского форварда претендуют более десяти команд НХЛ, среди которых есть «Чикаго». При этом, по нашим данным, Ткачев может провести следующий сезон в России — многое будет зависеть от его выступления на чемпионате мира в случае попадания Владимира в окончательный состав сборной.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter