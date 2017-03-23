«Торонто» является фаворитом в борьбе за Ткачева

Помимо «Мэйпл Лифз», на российского форварда претендуют более десяти команд НХЛ, среди которых есть «Чикаго». При этом, по нашим данным, Ткачев может провести следующий сезон в России — многое будет зависеть от его выступления на чемпионате мира в случае попадания Владимира в окончательный состав сборной.