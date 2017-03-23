Дверь в Пхенчхан для игроков НХЛ по-прежнему не закрыта
Корреспондент «СЭ» объясняет, почему резкие слова комиссара НХЛ Гэри Бэттмена о том, что НХЛ не будет на Олимпийских играх-2018, не означают, что решение об этом уже принято.
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Видимо, что-то случилось...
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СТОРОНЫ ПРОДОЛЖАЮТ ТОРГОВАТЬСЯ
Поспешу разочаровать тех, кто уже потирает руки, предвосхищая легкую победу на Олимпиаде сборной России, которая выиграла Евротур за один этап до его окончания. На самом деле ничего нового не произошло. Просто НХЛ слегка изменила тактику. До сего момента Гэри Бэттмен вел себя в духе Рене Фазеля, любящего приговаривать
Билл Дэйли, всегда крайне дипломатичный
Поскольку от официальных лиц конкретики не дождешься, связался я и с ведущими североамериканскими журналистами. В частности, c Эллиоттом Фридманом, инсайдером Sportsnet, входящим в пятерку самых значимых хоккейных
Но вечером среды я дозвонился до Рене Фазеля, главы ИИХФ. И он все более или менее прояснил. Подозреваю, впрочем, что НХЛ
ДАЖЕ БЭБКОК ХОЧЕТ НА ОЛИМПИАДУ
Основные тезисы интервью с Фазелем таковы: все требования НХЛ по покрытию страховок, логистики и размещения выполнены. Это подразумевает, что «послание» Бэттмена было адресовано профсоюзу игроков лиги, да и Фазель думает именно так. МОК отстранился и не даст ни копейки сверх того, что готова оплатить ИИХФ, причем Фазель утверждает, что в этом нет никакой политики (руководитель Международной хоккейной федерации голосовал на выборах главы МОК за соперника Томаса Баха), объяснив при этом свою позицию — если дать денег Национальной хоккейной лиге, их начнут требовать все остальные, что превратится в снежный ком; дедлайн для принятия окончательного решения переместился на конец апреля; если НХЛ не едет в Корею, то и в Китай, куда она намерена ехать, несмотря ни на что, запредельно ведь крупный рынок, ее просто так не пустят. И вот последний тезис очень и очень важен. Цитата Фазеля на этот счет, которую я сразу же запустил в свой англоязычный твиттер, всколыхнула североамериканскую хоккейную общественность.
Многие за океаном считают, что началась перестрелка между Бэттменом и Фазелем. Это не так. Ну, не совсем так. Если вы думаете, что Якуб Ворачек, Брэд Маршан, Эрик Карлссон, Здено Хара и сам Майк Бэбкок, единственный тренер — член клуба Triple Gold, за последние две недели высказывались в пользу участия игроков НХЛ в Олимпиаде просто так, — вы жестоко ошибаетесь. Дональд Фер, глава профсоюза игроков Национальной хоккейной лиги, всегда немногословен. Но прекрасно знает, что такое пиар.
КЛЮЧЕВОЙ ПУНКТ — КОЛЛЕКТИВНОЕ СОГЛАШЕНИЕ НХЛ И ПРОФСОЮЗА ИГРОКОВ ЛИГИ
Все крутится вокруг продления действующего Коллективного соглашения. НХЛ очень желает его продлить на существующих условиях. Игроков оно не устраивает ввиду очень высокого «эскроу». Это
Битва продолжится, но исключительно на территории Канады и США. Игроки жаждут участия в отличие от части владельцев клубов. Именно части. У Теда Леонсиса, владеющего «Вашингтоном», есть последователи. Но влияния у них нет. Есть оно у Джереми Джейкобса, которому принадлежит «Бостон», однако
Игорь ЕРОНКО.
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