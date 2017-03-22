«Сарыарка» проиграла «Зауралью» и вылетела из плей-офф

Счет в шестом матче противостояния был открыт во втором периоде. На 31-й минуте казахстанцы успешно разыграли большинство: с передач Ильи Михеева и Александра Юксеева отличился Валерий Поляков — 1:0. Через три минуты, когда команда играла в меньшинстве, разницу в счете увеличил Иван Фищенко — 2:0.

Несмотря на удручающее начало, хозяевам льда удалось отыграться, а в овертайме вырвать победу с итоговым счетом 3:2.