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22 марта 2017, 20:31 | Хоккей | Vesti.kz

«Сарыарка» проиграла «Зауралью» и вылетела из плей-офф

Карагандинский клуб «Сарыарка» не смог сравнять счет в четвертьфинальной серии Высшей хоккейной лиги, проиграв в гостях курганскому «Зауралье», передает корреспондент Vesti.kz.

Счет в шестом матче противостояния был открыт во втором периоде. На 31-й минуте казахстанцы успешно разыграли большинство: с передач Ильи Михеева и Александра Юксеева отличился Валерий Поляков — 1:0. Через три минуты, когда команда играла в меньшинстве, разницу в счете увеличил Иван Фищенко — 2:0.

Несмотря на удручающее начало, хозяевам льда удалось отыграться, а в овертайме вырвать победу с итоговым счетом 3:2.

Как итог, «Сарыарка» вылетела из плей-офф.

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