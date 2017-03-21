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https://sport.mail.ru/news/hockey/29149701/
21 марта 2017, 12:03 | Хоккей | СуперОмск

После провала «Авангарда» Канарейкина и весь тренерский штаб отправили в отставку

Из-за невыполнения главной задачи, поставленной перед «Авангардом» в этом сезоне, руководство клуба решило не продлевать контракты с тренерским штабом команды.

В минувшие выходные «Авангард» оглушительно провалил серию с «Ак Барсом»: шестой матч серии «ястребы» проиграли 0:5, счет в серии 2:4. Сегодня в клубе сделали официальное заявление об отставке тренерского штаба.

«В плей-офф Кубка Гагарина наша команда прошла непростое испытание в матчах с “Адмиралом”, после чего в полуфинале конференции на равных сражалась с “Ак Барсом”. “Авангард” завершил плей-офф на второй стадии, не выполнив задачу на сезон — выход в финал Восточной конференции. По этой причине руководством клуба принято решение не продлевать контракты с тренерским штабом команды. “Авангард” благодарит тренеров за профессиональную работу в сезоне 2016−2017 и желает им успехов в дальнейшей карьер», — сообщается на официальном сайте омского хоккейного клуба.

Отметим, что уже накануне в федеральных СМИ появилась информация, что «Авангард» может возглавить экс-тренер Сибири Андрей Скабелка. По версии издания «Чемпионат», из нынешнего состава тренерского штаба в системе «Авангарда» может остаться только Дмитрий Рябыкин.
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