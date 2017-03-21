После провала «Авангарда» Канарейкина и весь тренерский штаб отправили в отставку
Из-за невыполнения главной задачи, поставленной перед «Авангардом» в этом сезоне, руководство клуба решило не продлевать контракты с тренерским штабом команды.
В минувшие выходные «Авангард» оглушительно провалил серию с «Ак Барсом»: шестой матч серии «ястребы» проиграли 0:5, счет в серии 2:4. Сегодня в клубе сделали официальное заявление об отставке тренерского штаба.
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Отметим, что уже накануне в федеральных СМИ появилась информация, что «Авангард» может возглавить
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