После провала «Авангарда» Канарейкина и весь тренерский штаб отправили в отставку

В минувшие выходные «Авангард» оглушительно провалил серию с «Ак Барсом»: шестой матч серии «ястребы» проиграли 0:5, счет в серии 2:4. Сегодня в клубе сделали официальное заявление об отставке тренерского штаба.

«В плей-офф Кубка Гагарина наша команда прошла непростое испытание в матчах с “Адмиралом”, после чего в полуфинале конференции на равных сражалась с “Ак Барсом”. “Авангард” завершил плей-офф на второй стадии, не выполнив задачу на сезон — выход в финал Восточной конференции. По этой причине руководством клуба принято решение не продлевать контракты с тренерским штабом команды. “Авангард” благодарит тренеров за профессиональную работу в сезоне 2016−2017 и желает им успехов в дальнейшей карьер», — сообщается на официальном сайте омского хоккейного клуба.