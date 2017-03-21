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21 марта 2017, 10:58 | Хоккей | Vesti.kz

Дамир Рыспаев скинул соперника с борта на скамейку в чемпионате Казахстана

Известный казахстанский тафгай Дамир Рыспаев отличился грубой игрой в матче чемпионата Казахстана по хоккею, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Тафгай сыграл за столичный Номад против Алматы. Увеличить
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Рыспаев сыграл за столичный «Номад» против «Алматы». В один из игровых моментов, проезжая мимо команды соперника, Рыспаев скинул российского форварда гостей Михаила Климчука, сидящего на борту, на скамейку.

Этот эпизод вызвал возмущение у ХК «Алматы», которые требовали удаления Рыспаева. Из-за чего тафгай чуть не устроил очередную потасовку.

Отметим, что «Номад» выиграл этот матч со счетом 7:2, при этом Рыспаев не отметился результативностью.

Напомним, «Номад», является фарм-клубом «Барыса». В команду чемпионата Казахстана Рыспаев был отправлен после того, как получил бессрочную дисквалификацию в КХЛ за драку.

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