Дамир Рыспаев скинул соперника с борта на скамейку в чемпионате Казахстана

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Рыспаев сыграл за столичный «Номад» против «Алматы». В один из игровых моментов, проезжая мимо команды соперника, Рыспаев скинул российского форварда гостей Михаила Климчука, сидящего на борту, на скамейку.

Этот эпизод вызвал возмущение у ХК «Алматы», которые требовали удаления Рыспаева. Из-за чего тафгай чуть не устроил очередную потасовку.

Отметим, что «Номад» выиграл этот матч со счетом 7:2, при этом Рыспаев не отметился результативностью.