Дамир Рыспаев скинул соперника с борта на скамейку в чемпионате Казахстана
Известный казахстанский тафгай Дамир Рыспаев отличился грубой игрой в матче чемпионата Казахстана по хоккею, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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Рыспаев сыграл за столичный «Номад» против «Алматы». В один из игровых моментов, проезжая мимо команды соперника, Рыспаев скинул российского форварда гостей Михаила Климчука, сидящего на борту, на скамейку.
Этот эпизод вызвал возмущение у ХК «Алматы», которые требовали удаления Рыспаева.
Отметим, что «Номад» выиграл этот матч со счетом 7:2, при этом Рыспаев не отметился результативностью.
Напомним, «Номад», является
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