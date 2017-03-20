Скабелка возглавит «Авангард», а Григоренко покинет «Салават»
Андрей Скабелка станет новым главным тренером «Авангарда», Григоренко покинет Уфу, Тёммернес может перейти в ЦСКА — в итогах дня.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Скабелка станет тренером «Авангарда»
Главным тренером омского клуба станет бывший наставник «Сибири» Андрей Скабелка, который сменит Фёдора Канарейкина. В тренерский штаб Скабелки войдут Сергей Бердников, Владимир Копать, Дмитрий Рябыкин и Николай Мишин.
Сергей Бердников является воспитанником омского хоккея, а до недавнего времени возглавлял новокузнецкий «Металлург». Владимир Копать — соотечественник Скабелки, бывший игрок сборной Беларуси, который известен как автор шайбы в ворота Швеции на Олимпиаде в
Андрей Скабелка ушёл в отставку с поста главного тренера «Сибири» после того, как новосибирская команда под его руководством не вышла в
Гарипов, Накладал, Зарипов и Рыков — лучшие во втором раунде
Определены лучшие игроки второго раунда
Лучшим нападающим признан Данис Зарипов («Металлург» Мг), оформивший по ходу второго раунда два
Тёммернес может перейти в ЦСКА
Шведский защитник Хенрик Тёммернес в следующем сезоне может стать игроком московского ЦСКА. Ранее шведская пресса отправляла 26-летнего хоккеиста в «Сочи», где играет его друг Оскар Фантенберг. Среди клубов КХЛ именно ЦСКА проявляет наибольшую заинтересованность в игроке, но сам Тёммернес раздумывает ещё и над предложением швейцарских клубов. В регулярном чемпионате Шведской хоккейной лиги Тёммернес, выступающий за «Фрёлунду», набрал 39 (8+31) очков в 49 матчах и стал восьмым бомбардиром лиги.
Григоренко покинет «Салават Юлаев»
33-летний капитан уфимского «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко, чей контракт рассчитан до 30 апреля 2017 года, покинет команду. В клубе не будут продлевать соглашение с нападающим. В минувшем сезоне Григоренко провёл за юлаевцев 32 матча в регулярном чемпионате КХЛ, забросив шесть шайб и отдав три результативные передачи. Коэффициент полезности — «-7». В
«Динамо» переедет на арену им. Чернышёва в ходе сезона-2018/19
Московское «Динамо» в сезоне-2018/19 должно будет проводить домашние матчи на арене Аркадия Чернышёва, входящей в проект «ВТБ Арена парк». Об этом сообщил руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов.
«Планируется, что на хоккейную арену имени Аркадия Чернышёва “Динамо” переедет по ходу сезона-2018/19. И уже начиная с этого времени арена станет для клуба домашней. Строительство идёт по плану, график выдерживается», — цитирует Перегудова ТАСС.
Определились все пары второго раунда
Стали известны все участники четвертьфиналов розыгрыша Кубка Харламова. Матчи второго раунда
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter