Скабелка возглавит «Авангард», а Григоренко покинет «Салават»

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Скабелка станет тренером «Авангарда»

Главным тренером омского клуба станет бывший наставник «Сибири» Андрей Скабелка, который сменит Фёдора Канарейкина. В тренерский штаб Скабелки войдут Сергей Бердников, Владимир Копать, Дмитрий Рябыкин и Николай Мишин.



Сергей Бердников является воспитанником омского хоккея, а до недавнего времени возглавлял новокузнецкий «Металлург». Владимир Копать — соотечественник Скабелки, бывший игрок сборной Беларуси, который известен как автор шайбы в ворота Швеции на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. В качестве тренера он работал помощником в «Гомеле», минском «Динамо» и молодёжной сборной Беларуси. Дмитрий Рябыкин останется в клубе и будет работать с защитниками, а на роль тренера вратарей будет приглашён Николай Мишин — тренер, воспитавший Илью Сорокина и Ивана Налимова, а в сезоне-2016/17 работавший в «Амуре».



Андрей Скабелка ушёл в отставку с поста главного тренера «Сибири» после того, как новосибирская команда под его руководством не вышла в плей-офф. «Авангард» под управлением Фёдора Канарейкина занял 2-е место в Восточной конференции, но вылетел во втором раунде розыгрыша Кубка Гагарина от «Ак Барса».

Гарипов, Накладал, Зарипов и Рыков — лучшие во втором раунде

Определены лучшие игроки второго раунда плей-офф КХЛ. Лучшим вратарём признан Эмиль Гарипов («Ак Барс»), одержавший с командой четыре победы в серии с «Авангардом», в том числе две на ноль. Гарипов отразил 94,54% бросков при коэффициенте надёжности 1,62. Лучшим защитником признан Якуб Накладал («Локомотив»), в шести матчах с ЦСКА набравший 7 (3+4) очков.

Лучшим нападающим признан Данис Зарипов («Металлург» Мг), оформивший по ходу второго раунда два хет-трика в ворота «Барыса». Всего на счету Зарипова по итогам серии восемь очков (7+1), по воротам противника он нанёс 18 бросков. Нападающий «Магнитки» возглавляет гонку снайперов и бомбардиров плей-офф — у него 17 очков (11+6). Лучшим новичком признан защитник Егор Рыков (СКА), принявший участие во всех пяти матчах серии с московским «Динамо». Рыков в среднем проводил на льду 11 минут 10 секунд и заблокировал пять бросков. Защитник завершил серию с показателем полезности «0».

Тёммернес может перейти в ЦСКА

Шведский защитник Хенрик Тёммернес в следующем сезоне может стать игроком московского ЦСКА. Ранее шведская пресса отправляла 26-летнего хоккеиста в «Сочи», где играет его друг Оскар Фантенберг. Среди клубов КХЛ именно ЦСКА проявляет наибольшую заинтересованность в игроке, но сам Тёммернес раздумывает ещё и над предложением швейцарских клубов. В регулярном чемпионате Шведской хоккейной лиги Тёммернес, выступающий за «Фрёлунду», набрал 39 (8+31) очков в 49 матчах и стал восьмым бомбардиром лиги.

Григоренко покинет «Салават Юлаев»

33-летний капитан уфимского «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко, чей контракт рассчитан до 30 апреля 2017 года, покинет команду. В клубе не будут продлевать соглашение с нападающим. В минувшем сезоне Григоренко провёл за юлаевцев 32 матча в регулярном чемпионате КХЛ, забросив шесть шайб и отдав три результативные передачи. Коэффициент полезности — «-7». В плей-офф форвард сыграл пять встреч, не забив ни одной шайбы и отдав один пас. Коэффициент полезных действий — «+1».

«Динамо» переедет на арену им. Чернышёва в ходе сезона-2018/19

Московское «Динамо» в сезоне-2018/19 должно будет проводить домашние матчи на арене Аркадия Чернышёва, входящей в проект «ВТБ Арена парк». Об этом сообщил руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов.



«Планируется, что на хоккейную арену имени Аркадия Чернышёва “Динамо” переедет по ходу сезона-2018/19. И уже начиная с этого времени арена станет для клуба домашней. Строительство идёт по плану, график выдерживается», — цитирует Перегудова ТАСС.

Определились все пары второго раунда плей-офф МХЛ