Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey/29139979/
20 марта 2017, 15:49 | Хоккей | Nakanune.ru

Борис Дубровский поручил провести матчи «Еврочеллендж-2017» на самом высоком организационном уровне

Матчи «Еврочеллендж-2017» и юниорского чемпионата мира по хоккею в следующем году должны быть проведены на самом высоком организационном уровне. Об этом сегодня заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

По словам вице-губернатора Вадима Евдокимова, в рамках подготовки к соревнованиям на прошлой неделе Челябинск посетил заместитель исполнительного директора Федерации хоккея России Алексей Киреев. В заседании принимали участие представители южноуральских хоккейных клубов, представители силовых структур и другие заинтересованные лица.

Отметим, что матчи сборных России и Франции в рамках турнира «Еврочеллендж» пройдут в Челябинске 13 и 15 апреля. А в 2018 году Челябинская область примет чемпионат мира по хоккею среди юниоров. Игры среди 10 ведущих мировых команд пройдут в Челябинске и Магнитогорске.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Хоккея

Еще 7 новостей  Все новости
18

В Госдуме призвали "Сбербанк" к обслуживанию клиентов в Крыму

Сергей Арбузов: Внешняя помощь в кризис. Свобода выбора есть всегда

Руководитель России впервые за 350 лет встретился с предстоятелем старообрядцев