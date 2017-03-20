Борис Дубровский поручил провести матчи «Еврочеллендж-2017» на самом высоком организационном уровне

По словам вице-губернатора Вадима Евдокимова, в рамках подготовки к соревнованиям на прошлой неделе Челябинск посетил заместитель исполнительного директора Федерации хоккея России Алексей Киреев. В заседании принимали участие представители южноуральских хоккейных клубов, представители силовых структур и другие заинтересованные лица.

Отметим, что матчи сборных России и Франции в рамках турнира «Еврочеллендж» пройдут в Челябинске 13 и 15 апреля. А в 2018 году Челябинская область примет чемпионат мира по хоккею среди юниоров. Игры среди 10 ведущих мировых команд пройдут в Челябинске и Магнитогорске.