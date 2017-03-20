Борис Дубровский поручил провести матчи «Еврочеллендж-2017» на самом высоком организационном уровне
Матчи «Еврочеллендж-2017» и юниорского чемпионата мира по хоккею в следующем году должны быть проведены на самом высоком организационном уровне. Об этом сегодня заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, сообщили Накануне.RU в
пресс-службе главы региона.
По словам
Отметим, что матчи сборных России и Франции в рамках турнира «Еврочеллендж» пройдут в Челябинске 13 и 15 апреля. А в 2018 году Челябинская область примет чемпионат мира по хоккею среди юниоров. Игры среди 10 ведущих мировых команд пройдут в Челябинске и Магнитогорске.
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