Обзор дня: Быкова можно сватать в любой клуб
Омский клуб покинул
плей-офф и единственный, к кому нет претензий — главный тренер. «Ак Барс» сыграет в финале конференции и будет сенсацией, если они пройдут дальше, а новость про назначение Вячеслава Быкова в ЦСКА — слишком поспешная.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Новости из мира хоккея в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.
К кому нет претензий по этому сезону в «Авангарде», так это к Федору Канарейкину. Главный тренер пришел в команду во время сезона, ему досталась весьма неоднородная масса игроков. Одни уже не хотят (да и не могут) играть, но согласны получать деньги, как Александр Пережогин. Был еще Владимир Соботка, которого слезно уламывали выполнить контракт, а он сыграл просто ужасно.
Но Канарейкин на все это повлиять не мог и достойно провел сезон. Несмотря на довольно грустную игру, прошел «Адмирал», пусть в этом помогла эпидемия травм во Владивостоке, и зацепился за серию с «Ак Барсом». Вероятно, Канарейкин больше не будет с командой, по слухам, намечаются и изменения среди менеджеров.
Но нельзя не отрицать, что «Авангарду» надо становиться другим. Может быть,
КАЗАНЬ — В ПОЛУФИНАЛЕ.
Безусловно, серия между «Металлургом» из Магнитогорска и «Ак Барсом» для команды Ильи Воробьева получится не такой легкой, как это было в первом и втором раундах. Но, глядя на современный казанский клуб, есть ли люди, которые верят в Казань? Все аргументы Зинэтулы Билялетдинова — это осторожная игра, когда можно откидываться, и никто не видит в этом ничего зазорного. А уж впереди
Интересно, что как только соперник казанского клуба прекращает допускать глупые ошибки, так сразу у них проблемы. Были шансы у «Салавата Юлаева», а вы ведь помните, в каком состоянии подошел клуб. Пару раз серьезно повозили коллектив из Татарстана омичи. Конечно, вряд ли в финале Востоке будет — 4:0, но сенсацией станет проход «Ак Барса». Пока в КХЛ лишь «Локомотив» удивил, все остальные сыграли прогнозируемо. А сенсаций хочется.
БУДЕТ ЛИ БЫКОВ В ЦСКА?
Есть
У Дмитрия Квартальнова есть контракт, и в отставку он не собирается, а увольнять его волевым решением никто не будет. Рано или поздно соберутся начальники армейского клуба, подведут итоги сезона и
ЖИВОЙ ИНТЕРЕС.
«Даллас» не собирается навсегда отказываться от Валерия Ничушкина и будет ждать его. Когда он вернется в НХЛ, непонятно даже для генерального менеджера, но в клубе собираются защитить форварда. Правда, в самом «Далласе» считают, что Валерию всего 21 год, но ему уже 22, кстати. Челябинец проведет в ЦСКА еще сезон, и вряд ли с ним будут разрывать контракт, чтобы он уехал за океан этим летом. Но, самое главное, что после этого сезона стало совершенно понятно, почему у Ничушкина не получилось в НХЛ и почему им интересуются.
Он безусловно талантливый, мощный и быстрый. Но при этом крайне нестабильный, и иногда кажется, что он то думает совершенно о другом на площадке, то старается выполнять вещи, которые ему не надо делать. Конечно, Ничушкин сейчас играет не у своего тренера. Дмитрий Квартальнов ничего не может дать хоккеисту, а стиль ЦСКА вообще исключает талант. Ценится физическая сила и выполнение простых вещей.
Но и сам Валерий должен задуматься над своей игрой. Так легко превратиться в среднего игрока, который будет играть в лиге, получать до поры до времени неплохие контракты, но в памяти останется, как человек, растративший свой большой талант впустую.
ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА ДНЯ В КХЛ.
Александр ПЕРЕЖОГИН «Авангард».
Сыграл в первом звене, но ничем не запомнился и заработал «-1».
Егор МАРТЫНОВ «Авангард».
Заработал показатель полезности «-2».
Владимир СОБОТКА «Авангард».
Ожидалось, что поведет за собой команду, но нанес только один бросок и «-1».
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