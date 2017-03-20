Обзор дня: Быкова можно сватать в любой клуб

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Новости из мира хоккея в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

К кому нет претензий по этому сезону в «Авангарде», так это к Федору Канарейкину. Главный тренер пришел в команду во время сезона, ему досталась весьма неоднородная масса игроков. Одни уже не хотят (да и не могут) играть, но согласны получать деньги, как Александр Пережогин. Был еще Владимир Соботка, которого слезно уламывали выполнить контракт, а он сыграл просто ужасно.

Но Канарейкин на все это повлиять не мог и достойно провел сезон. Несмотря на довольно грустную игру, прошел «Адмирал», пусть в этом помогла эпидемия травм во Владивостоке, и зацепился за серию с «Ак Барсом». Вероятно, Канарейкин больше не будет с командой, по слухам, намечаются и изменения среди менеджеров.

Но нельзя не отрицать, что «Авангарду» надо становиться другим. Может быть, чуть-чуть отступить и не думать о Кубке Гагарина (тем более, в этом сезоне шансов вообще не было никаких), но начать строить клуб, который бы стал серьезной силой через год-два. Только не покидает ощущения, что Омск — гиблое место, и там просто ломают тренеров, менеджеров, хоккеистов. Но ведь у команды были титулы в истории, значит, шансы есть.

КАЗАНЬ — В ПОЛУФИНАЛЕ.

Безусловно, серия между «Металлургом» из Магнитогорска и «Ак Барсом» для команды Ильи Воробьева получится не такой легкой, как это было в первом и втором раундах. Но, глядя на современный казанский клуб, есть ли люди, которые верят в Казань? Все аргументы Зинэтулы Билялетдинова — это осторожная игра, когда можно откидываться, и никто не видит в этом ничего зазорного. А уж впереди что-нибудь получится.

Интересно, что как только соперник казанского клуба прекращает допускать глупые ошибки, так сразу у них проблемы. Были шансы у «Салавата Юлаева», а вы ведь помните, в каком состоянии подошел клуб. Пару раз серьезно повозили коллектив из Татарстана омичи. Конечно, вряд ли в финале Востоке будет — 4:0, но сенсацией станет проход «Ак Барса». Пока в КХЛ лишь «Локомотив» удивил, все остальные сыграли прогнозируемо. А сенсаций хочется.

БУДЕТ ЛИ БЫКОВ В ЦСКА?

Есть какие-то новости, которые давать совершенно бессмысленно. Это как прошлогодняя история, что «Радулов уедет в НХЛ». Все знали, что уедет, несмотря на любые предложения из ЦСКА, все знали, что его агент ведет переговоры, но раз в две недели кто-нибудь обязательно выдавал «сенсацию». Так и с Вячеславом Быковым в ЦСКА. Об этом стали говорить давно, но ситуация там довольно простая. Сам Быков относится к своему возможному возвращению в лигу весьма осторожно, у него все в порядке в Швейцарии, а на занятое место он не пойдет.

У Дмитрия Квартальнова есть контракт, и в отставку он не собирается, а увольнять его волевым решением никто не будет. Рано или поздно соберутся начальники армейского клуба, подведут итоги сезона и что-нибудь решат. Но пока команда в отпуске и так быстро решения не принимаются. В общем, ничего не произошло, а Быкова можно сватать вообще во все клубы лиги. Его кандидатуру рассматривают и еще в двух городах. И, конечно, велика вероятность, что Квартальнова в следующем сезоне не будет.

ЖИВОЙ ИНТЕРЕС.

«Даллас» не собирается навсегда отказываться от Валерия Ничушкина и будет ждать его. Когда он вернется в НХЛ, непонятно даже для генерального менеджера, но в клубе собираются защитить форварда. Правда, в самом «Далласе» считают, что Валерию всего 21 год, но ему уже 22, кстати. Челябинец проведет в ЦСКА еще сезон, и вряд ли с ним будут разрывать контракт, чтобы он уехал за океан этим летом. Но, самое главное, что после этого сезона стало совершенно понятно, почему у Ничушкина не получилось в НХЛ и почему им интересуются.

Он безусловно талантливый, мощный и быстрый. Но при этом крайне нестабильный, и иногда кажется, что он то думает совершенно о другом на площадке, то старается выполнять вещи, которые ему не надо делать. Конечно, Ничушкин сейчас играет не у своего тренера. Дмитрий Квартальнов ничего не может дать хоккеисту, а стиль ЦСКА вообще исключает талант. Ценится физическая сила и выполнение простых вещей.

Но и сам Валерий должен задуматься над своей игрой. Так легко превратиться в среднего игрока, который будет играть в лиге, получать до поры до времени неплохие контракты, но в памяти останется, как человек, растративший свой большой талант впустую.

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА ДНЯ В КХЛ.

Александр ПЕРЕЖОГИН «Авангард».

Сыграл в первом звене, но ничем не запомнился и заработал «-1».

Егор МАРТЫНОВ «Авангард».

Заработал показатель полезности «-2».

Владимир СОБОТКА «Авангард».

Ожидалось, что поведет за собой команду, но нанес только один бросок и «-1».