Олимпийская сборная России по хоккею обыграла южнокорейцев во втором товарищеском матче

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Перед стартом встречи команды минутой молчания почтили память заслуженного тренера России и известного телекомментатора Сергея Гимаева. Специалист скончался в субботу, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

В составе российской команды шайбы забросили Сергей Шумаков (15-я минута), Константин Окулов (18), Дмитрий Огурцов (34), Виктор Комаров (46) и Вячеслав Лещенко (55). Первая игра между сборными прошла в субботу и также завершилась победой россиян — 4:3.

Зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.