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19 марта 2017, 10:26 | Хоккей | ТАСС

Олимпийская сборная России по хоккею обыграла южнокорейцев во втором товарищеском матче

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Олимпийская сборная России по хоккею (игроки не старше 25 лет) под руководством Олега Браташа обыграла команду Южной Кореи со счетом 5:2 во втором товарищеском матче. Встреча прошла в рамках сбора россиян на арене зимних Олимпийских игр 2018 года в Канныне.

Встреча прошла в рамках сбора россиян на арене зимних Олимпийских игр 2018 года в Канныне. Увеличить
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Перед стартом встречи команды минутой молчания почтили память заслуженного тренера России и известного телекомментатора Сергея Гимаева. Специалист скончался в субботу, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

В составе российской команды шайбы забросили Сергей Шумаков (15-я минута), Константин Окулов (18), Дмитрий Огурцов (34), Виктор Комаров (46) и Вячеслав Лещенко (55). Первая игра между сборными прошла в субботу и также завершилась победой россиян — 4:3.

Зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

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