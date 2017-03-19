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Новости из мира хоккея в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

Не думаю, что про смерть любого другого человека судьи бы рассказывали игрокам прямо на льду, во время пауз на вбрасывания, как случилось в матче «Локомотив» — ЦСКА. И я арбитров прекрасно понимаю. Это был удар, шок. Мы все были уверены, что Сергей Гимаев будет с нами всегда. Не назову ни одного человека в хоккейном мире, кого бы любили все. Гимаев был единственным.

Представляете, вообще не было ни одного врага! Несколько лет назад какие-то завистливые ветераны (а у нас таких полно) начали ворчать в прессе, мол, да он игроком был не самым лучшим, да и тренером не самым значительным, но тема умерла мгновенно. Кому какое дело — его ценили ни за это. Причем, тренером-то он на детском уровне был довольно приличным. Открывал игроков, что даже ценней, чем работать с ними в профессиональном клубе.

Да и дело даже не в этом. Вчера мне Игорь Ожиганов сразу же назвал главную черту, за которую Гимаева любили. С ним было интересно разговаривать. Обсуждать какие-то хоккейные или житейские моменты, просто общаться. За автографами подходят ко многим, но с ним люди хотели разговаривать. И он совершенно спокойно начинал обсуждение любых хоккейных тем, в каком бы городе не находился.

Гимаев очень много работал, он жил такой полноценной жизнью, что если бы мы сможем жить так хотя бы наполовину, то наш внутренний мир изменится. Например, я с ним легко мог обсудить НБА, какие-то футбольные вещи, даже гольф. Он очень любил смотреть гольф. Елки-палки, он все любил! И как же трудно теперь будет без Сергея Наильевича.

Фанаты ЦСКА, а до этого фанаты «Локомотива» скандируют: Сергей Гимаев. Весь стадион аплодирует.

ПРОВАЛ ЦСКА.

Дмитрий Квартальнов вылетел вместе c ЦСКА, проиграв «Локомотиву» в серии из шести матчей. На пресс-конференции он посетовал, что так и не удалось найти человека, который бы повел за собой, и компенсировать потерю Александра Радулова не получилось. Про многое сказал, но совершенно забыл, что и с Радуловым его однажды унизил СКА, отыгравшись с 0−3, а в прошлом году команду разорвал «Металлург». Про все сказал, кроме того, что у него команда не показывает хоккей, а носится, бросает с любых позиций, давит и берет лишь тем, что на каждый матч меняет по пять-шесть хоккеистов.

Да, армейцы выиграли регулярный чемпионат, но это никого не волнует. Главный турнир — Кубок Гагарина, а он так Квартальнову и не покорился. И, знаете, это было понятно давно, еще летом. На предсезонном турнире в Сочи хоккеисты жаловались, что уже устали от обстановки в клубе, и в этом смысле ничего не поменялось. Так что не удивляйтесь, что клуб остался без главного трофея.

ЯРОСЛАВСКАЯ СЕНСАЦИЯ.

В октябре Алексей Кудашов возвращался из очередной поездки вместе с командой и был уверен, что его уволят. Он тогда даже планировал отдохнуть до конца сезона, а потом подумать о вариантах продолжения карьеры. Но в Ярославле решили, что уж слишком много увольнений было в последние годы, и тренеру велели продолжать работу.

Не буду обсуждать стиль игры команды. В этом году «Локомотив» необычайно силен своим духом, коллективом. Александр Полунин, который меньше многих игроков в КХЛ, бежит через всю площадку, чтобы прыгнуть на соперника, ударившего его партнера. Макс Тальбот мог бы уйти в раздевалку после удара Григория Панина, но остается на скамейке и твердит парням, чтобы они не сдавались. Там действительно очень хорошая обстановка внутри, пусть кто-то недоволен своей ролью на льду, кто-то хотел бы играть побольше, а кому-то не нравится, что его не выпускают в большинстве. Но когда идет матч все забывают о проблемах и объединяются. И именно такой коллектив делает шансы «Локомотива» на выход в финал достаточно высокими. Матчи со СКА будут очень интересными.

КОНТРАКТ.

«Спартак» переподписал на два года контракт с нападающим Райаном Стоа, и это уже четвертая кадровая новость из клуба, а тренера все нет. Раз не объявляют о Владимире Юрзинове, который стал свободным, то значит все-таки и правда им будет Вадим Епанчинцев, который сейчас играет в интереснейшем плей-офф ВХЛ.

Если возвращаться к Стоа, то к Райану вопросов немного. Он точно не обманщик, выкладывается и старается в меру своих возможностей. Ему бы более классных партнеров, так цены бы не было. Чем подкупает Райан, так это своей открытостью. Он даже русский старается учить, правда, основательности, как Майклу Гарнетту, ему не хватает. Но все равно любит узнавать что-то новое. «Спартак», пожалуй, стоит похвалить за то, что они оставили этого нападающего. Хоть какие-то позитивные новости от красно-белых.

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА ДНЯ В КХЛ.

Григорий ПАНИН ЦСКА.

Заработал 50 минут штрафа и оставил свою команду на 10 минут меньшинстве.

Александр ПОПОВ ЦСКА.

В нужный момент ветеран потерялся на площадке и ничего не мог сделать.

Иван ТЕЛЕГИН ЦСКА.

Провел на льду 15 минут, нанес один бросок, а главное — проигрывал единоборства.