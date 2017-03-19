Обзор дня: дальше — без Гимаева
Хоккейная Россия понесла утрату, которую невозможно компенсировать, «Локомотив» обыграл своего соперника за счет командного духа, а «Спартак» продлил контракт с добротным легионером.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Новости из мира хоккея в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.
Не думаю, что про смерть любого другого человека судьи бы рассказывали игрокам прямо на льду, во время пауз на вбрасывания, как случилось в матче «Локомотив» — ЦСКА. И я арбитров прекрасно понимаю. Это был удар, шок. Мы все были уверены, что Сергей Гимаев будет с нами всегда. Не назову ни одного человека в хоккейном мире, кого бы любили все. Гимаев был единственным.
Представляете, вообще не было ни одного врага! Несколько лет назад
Да и дело даже не в этом. Вчера мне Игорь Ожиганов сразу же назвал главную черту, за которую Гимаева любили. С ним было интересно разговаривать. Обсуждать
Гимаев очень много работал, он жил такой полноценной жизнью, что если бы мы сможем жить так хотя бы наполовину, то наш внутренний мир изменится. Например, я с ним легко мог обсудить НБА,
Фанаты ЦСКА, а до этого фанаты «Локомотива» скандируют: Сергей Гимаев. Весь стадион аплодирует.
ПРОВАЛ ЦСКА.
Дмитрий Квартальнов вылетел вместе c ЦСКА, проиграв «Локомотиву» в серии из шести матчей. На
Да, армейцы выиграли регулярный чемпионат, но это никого не волнует. Главный турнир — Кубок Гагарина, а он так Квартальнову и не покорился. И, знаете, это было понятно давно, еще летом. На предсезонном турнире в Сочи хоккеисты жаловались, что уже устали от обстановки в клубе, и в этом смысле ничего не поменялось. Так что не удивляйтесь, что клуб остался без главного трофея.
ЯРОСЛАВСКАЯ СЕНСАЦИЯ.
В октябре Алексей Кудашов возвращался из очередной поездки вместе с командой и был уверен, что его уволят. Он тогда даже планировал отдохнуть до конца сезона, а потом подумать о вариантах продолжения карьеры. Но в Ярославле решили, что уж слишком много увольнений было в последние годы, и тренеру велели продолжать работу.
Не буду обсуждать стиль игры команды. В этом году «Локомотив» необычайно силен своим духом, коллективом. Александр Полунин, который меньше многих игроков в КХЛ, бежит через всю площадку, чтобы прыгнуть на соперника, ударившего его партнера. Макс Тальбот мог бы уйти в раздевалку после удара Григория Панина, но остается на скамейке и твердит парням, чтобы они не сдавались. Там действительно очень хорошая обстановка внутри, пусть
КОНТРАКТ.
«Спартак» переподписал на два года контракт с нападающим Райаном Стоа, и это уже четвертая кадровая новость из клуба, а тренера все нет. Раз не объявляют о Владимире Юрзинове, который стал свободным, то значит
Если возвращаться к Стоа, то к Райану вопросов немного. Он точно не обманщик, выкладывается и старается в меру своих возможностей. Ему бы более классных партнеров, так цены бы не было. Чем подкупает Райан, так это своей открытостью. Он даже русский старается учить, правда, основательности, как Майклу Гарнетту, ему не хватает. Но все равно любит узнавать
ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА ДНЯ В КХЛ.
Григорий ПАНИН ЦСКА.
Заработал 50 минут штрафа и оставил свою команду на 10 минут меньшинстве.
Александр ПОПОВ ЦСКА.
В нужный момент ветеран потерялся на площадке и ничего не мог сделать.
Иван ТЕЛЕГИН ЦСКА.
Провел на льду 15 минут, нанес один бросок, а главное — проигрывал единоборства.
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