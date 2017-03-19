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19 марта 2017, 9:33 | Хоккей | Р-Спорт

Хоккеисты олимпийской сборной начали матч с минуты молчания в память о Гимаеве

ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 19 мар — Р-Спорт. Олимпийская сборная России по хоккею начала товарищеский матч с Южной Кореи с минуты молчания в память о Cергее Гимаеве.

Заслуженный тренер России по хоккею, многократный чемпион СССР Сергей Гимаев в субботу скончался на 63-м году жизни во время матча ветеранов в Туле.

Олимпийская сборная России начала товарищеский матч в Канныне с минуты молчания и вышла на игру в траурных повязках.

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