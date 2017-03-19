Хоккеисты олимпийской сборной начали матч с минуты молчания в память о Гимаеве

Заслуженный тренер России по хоккею, многократный чемпион СССР Сергей Гимаев в субботу скончался на 63-м году жизни во время матча ветеранов в Туле.

Олимпийская сборная России начала товарищеский матч в Канныне с минуты молчания и вышла на игру в траурных повязках.