Хоккеисты олимпийской сборной начали матч с минуты молчания в память о Гимаеве
ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 19 мар —
Р-Спорт. Олимпийская сборная России по хоккею начала товарищеский матч с Южной Кореи с минуты молчания в память о Cергее Гимаеве.
Заслуженный тренер России по хоккею, многократный чемпион СССР Сергей Гимаев в субботу скончался на 63-м году жизни во время матча ветеранов в Туле.
Олимпийская сборная России начала товарищеский матч в Канныне с минуты молчания и вышла на игру в траурных повязках.
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