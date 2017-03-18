Ежов будет защищать ворота олимпийской сборной России в матче с Южной Кореей
Сегодня в 12:00 по московскому времени выставочный матч проведут национальная команда Южной Кореи и олимпийская сборная России, информирует официальный сайт ФХР.
Команда Олега Браташа сыграет в таком составе:
Ежов (Устинский);
Дыбленко — Василевский, Шумаков — Окулов — Санников;
Кудако — Наумов, Голышев — Комаров — Шенфельд;
Провольнов — Корягин, Лещенко — Воробьев — Семенов;
Огурцов — Беляков, Ушенин Вл. — Ушенин Вяч. — Капустин.
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