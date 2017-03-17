ХК «Авангард» запретил маскоту «Ак Барса» вход на свою арену
В омском клубе приняли такое решение, так как талисман является «зрителем, скрывающим свое лицо, что недопустимо».
МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Хоккейный клуб «Авангард» предупредил «Ак Барс», что не пустит маскота казанского клуба на пятый матч полуфинальной серии Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который пройдет в Омске. Об этом сообщается в официальной группе «Ак Барса» в социальной сети «Вконтакте».
«Тем временем наш Айсбарс не попадет на пятый матч в Омске. Руководствуясь регламентом КХЛ, хоккейный клуб “Авангард” принял решение не пустить в арену нашего талисмана команды, так как он является “зрителем, скрывающим свое лицо, что недопустимо”. Надеемся, что в лиге станет больше команд, которые понимают, что присутствие маскотов
Пятый матч серии между «Авангардом» и «Ак Барсом» состоится в Омске 17 марта. Счет в серии 3−1 в пользу казанского клуба.
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