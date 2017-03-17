ХК «Авангард» запретил маскоту «Ак Барса» вход на свою арену

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Хоккейный клуб «Авангард» предупредил «Ак Барс», что не пустит маскота казанского клуба на пятый матч полуфинальной серии Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который пройдет в Омске. Об этом сообщается в официальной группе «Ак Барса» в социальной сети «Вконтакте».

«Тем временем наш Айсбарс не попадет на пятый матч в Омске. Руководствуясь регламентом КХЛ, хоккейный клуб “Авангард” принял решение не пустить в арену нашего талисмана команды, так как он является “зрителем, скрывающим свое лицо, что недопустимо”. Надеемся, что в лиге станет больше команд, которые понимают, что присутствие маскотов команд-гостей создает настоящий праздник на арене», — говорится в сообщении клуба.

Пятый матч серии между «Авангардом» и «Ак Барсом» состоится в Омске 17 марта. Счет в серии 3−1 в пользу казанского клуба.