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16 марта 2017, 23:13 | Хоккей | УНИАН

«Донбасс» одержал третью победу в серии с «Кривбассом» в полуфинале УХЛ

Игра в Кривом Роге завершилась со счетом 0:3.

Игра в Кривом Роге завершилась со счетом 0:3. Увеличить
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В Кривом Роге завершился четвертый матч серии плей-офф ½ финала Украинской хоккейной лиги, в котором «Кривбасс» принимал донецкий «Донбасс» и проиграл со счетом 0:3, сообщает официальный сайт соревнований.

Таким образом, счет в серии стал 1:3 в пользу «Донбасса».

Дончанам осталось выиграть один матч в серии до четырех побед для выхода в финал плей-офф УХЛ.

Украинская хоккейная лига. ½ финала.

«Кривбасс» — «Донбасс» 0:3 (0:0, 0:2, 0:1).

Шайбы: 0:1 Бабинец (Яковлевс, Льялька — больш.), 0:2 Кочетков (Захаров, Сырей — больш.), 0:3 Бабинец (Петрухно).
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Знарок не пощадил друзей: СКА не оставил шансов «Динамо» в серии плей-офф КХЛ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 мар — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Санкт-петербургский СКА одержал четвертую победу в четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ над московским «Динамо» и пробился в полуфинал. Встреча, прошедшая в Петербурге в «Ледовом» в четверг, завершилась победой армейцев со счетом 2:0.
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