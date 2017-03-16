«Донбасс» одержал третью победу в серии с «Кривбассом» в полуфинале УХЛ
Игра в Кривом Роге завершилась со счетом 0:3.
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В Кривом Роге завершился четвертый матч серии
Таким образом, счет в серии стал 1:3 в пользу «Донбасса».
Дончанам осталось выиграть один матч в серии до четырех побед для выхода в финал
Украинская хоккейная лига. ½ финала.
«Кривбасс» — «Донбасс» 0:3 (0:0, 0:2, 0:1).
Шайбы: 0:1 Бабинец (Яковлевс, Льялька — больш.), 0:2 Кочетков (Захаров, Сырей — больш.), 0:3 Бабинец (Петрухно).
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