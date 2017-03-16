«Донбасс» одержал третью победу в серии с «Кривбассом» в полуфинале УХЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В Кривом Роге завершился четвертый матч серии плей-офф ½ финала Украинской хоккейной лиги, в котором «Кривбасс» принимал донецкий «Донбасс» и проиграл со счетом 0:3, сообщает официальный сайт соревнований.

Таким образом, счет в серии стал 1:3 в пользу «Донбасса».

Дончанам осталось выиграть один матч в серии до четырех побед для выхода в финал плей-офф УХЛ.

Украинская хоккейная лига. ½ финала.

«Кривбасс» — «Донбасс» 0:3 (0:0, 0:2, 0:1).

Шайбы: 0:1 Бабинец (Яковлевс, Льялька — больш.), 0:2 Кочетков (Захаров, Сырей — больш.), 0:3 Бабинец (Петрухно).