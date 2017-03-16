Хоккеиста «Салавата Юлаева» признали самым перспективным в мире

Авторитетный спортивный журнал The Hockey News опубликовал рейтинг самых перспективных хоккеистов мира. Первое место в списке досталось 19-летнему нападающему уфимского «Салавата Юлаева» Кириллу Капризову.

По итогам регулярного первенства юный форвард набрал 55 очков, забросив 23 шайбы и сделав 22 результативных паса. По этому показателю он обошел всех конкурентов и привлек к себе внимание заокеанских СМИ. В 2015-м году Капризов был выбран в пятом раунде драфта под 135-м номером клубом «Миннесота Уайлд». Контракт с «Салаватом Юлаевым» рассчитан до лета 2018 года.

В тройку лидеров вместе с Капризовым вошли Филипп Майерс из «Филадельфии Флаерс» и Джордан Гринвэй из «Миннесоты Уайлд». Нападающий «Салавата Юлаева» стал единственным представителем российского хоккея в первой десятке рейтинга.