Олимпийская сборная прибыла в Южную Корею, Санников назначен капитаном команды

В составе одна замена: в Москве из-за небольшого повреждения остался центральный нападающий Максим Шалунов. Вместо него в Корею отправился форвард «Салавата Юлаева» Михаил Воробьёв.



По приезде команда под руководством главного тренера Олега Браташа, ассистентов Валерия Брагина и Юрия Бабенко провела тренировку на арене «Каннынь центр».

Капитаном олимпийской сборной тренерский штаб назначил Степана Санникова, ассистентами — Анатолия Голышева и Сергея Шумакова.