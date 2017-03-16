Олимпийская сборная прибыла в Южную Корею, Санников назначен капитаном команды
Олимпийская сборная России прибыла в Пхёнчхан, где 18 и 19 марта проведёт два товарищеских матчах на арене зимних Игр с национальной сборной Кореи.
В составе одна замена: в Москве
По приезде команда под руководством главного тренера Олега Браташа, ассистентов Валерия Брагина и Юрия Бабенко провела тренировку на арене «Каннынь центр».
Капитаном олимпийской сборной тренерский штаб назначил Степана Санникова, ассистентами — Анатолия Голышева и Сергея Шумакова.
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