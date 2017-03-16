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16 марта 2017, 10:43 | Хоккей | ТАСС

Капризов возглавил рейтинг самых перспективных хоккеистов мира по версии The Hockey News

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Нападающий уфимского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» Кирилл Капризов был назван самым перспективным хоккеистом мира по версии журнала The Hockey News. Полный рейтинг приводится на сайте издания.

<em>МОСКВА 16 марта. /ТАСС/.</em> Нападающий уфимского клуба Континентальной хоккейной лиги (<span class=error>КХЛ</span>) <span class=error>Салават</span> <span class=error>Юлаев</span> Кирилл Капризов был назван самым перспективным хоккеистом мира по версии журнала The Hockey <span class=error>News</span>. Полный рейтинг приводится на сайте издания. Увеличить
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В нынешнем сезоне Капризов провел 54 матча за «Салават Юлаев», в которых забросил 23 шайбы и сделал 22 результативные передачи, что стало рекордом среди игроков не старше 20 лет. На молодежном чемпионате мира 2017 года хоккеист стал лучшим снайпером и бомбардиром, был признан лучшим нападающим турнира, а также вошел в символическую сборную. На драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2015 году Капризов был выбран «Миннесотой» в пятом раунде под общим 135-м номером.

В топ-5 рейтинга вошли также Филипп Майерс («Филадельфия»), Джордан Гринуэй («Миннесота»), Томас Чабот («Оттава») и Брэндон Монто («Анахайм»).

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