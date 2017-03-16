Капризов возглавил рейтинг самых перспективных хоккеистов мира по версии The Hockey News
МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Нападающий уфимского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» Кирилл Капризов был назван самым перспективным хоккеистом мира по версии журнала The Hockey News. Полный рейтинг приводится на сайте издания.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В нынешнем сезоне Капризов провел 54 матча за «Салават Юлаев», в которых забросил 23 шайбы и сделал 22 результативные передачи, что стало рекордом среди игроков не старше 20 лет. На молодежном чемпионате мира 2017 года хоккеист стал лучшим снайпером и бомбардиром, был признан лучшим нападающим турнира, а также вошел в символическую сборную. На драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2015 году Капризов был выбран «Миннесотой» в пятом раунде под общим 135-м номером.
В топ-5 рейтинга вошли также Филипп Майерс («Филадельфия»), Джордан Гринуэй («Миннесота»), Томас Чабот («Оттава») и Брэндон Монто («Анахайм»).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter