Казанский «Ак Барс» в домашнем матче обыграл омский «Авангард»

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Казанцы открыли счет в середине первого периода. На 10-й минуте капитан команды Александр Свитов выиграл борьбу за шайбу у нескольких соперников и отправил спортивный снаряд в ворота противника. Спустя пару минут «Ак Барс» получил шанс забить второй гол, но казанцы не смогли использовать удаление в составе «Авангарда». Омичи ответили острыми атаками, но забросить шайбу не смогли. Хозяева же площадки удвоили счет за две с половиной минуты до конца периода. После броска защитника Степана Захарчука нападающий Андрей Попов удачно подставил клюшку и переправил шайбу в ворота.

Во втором периоде хоккеисты команд продолжили атаки и могли не раз забить гол, однако шайба так и не пересекла линию ворот. В самом начале третьего периода гости смогли сократить разрыв в счете. На 42-й минуте голом отметился Николай Лемтюгов. Гости перехватили инициативу и провели ряд опасных атак, но вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов с партнерами не позволил забросить шайбу. На 54-й минуте хозяева могли забить третий гол, но Антон Глинкин попал в перекладину. В конце периода гости сняли вратаря, выпустив шестого полевого игрока. «Ак Барс» не позволил сопернику сравнять счет и повел в серии со счетом 3:1.