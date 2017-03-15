Хоккеистки сборной США бойкотируют ЧМ-2017 из-за конфликта с ассоциацией
МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Женская сборной США по хоккею не примет участия в чемпионате мира 2017 года
из-за того, что переговоры с национальной ассоциацией хоккея по сумме премиальных за выступление на турнире зашли в тупик. Текст заявления игроков сборной США опубликовала в Twitter хоккеистка команды Хилари Найт.
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«Члены сборной США объявляют о том, что не будут играть на чемпионате мира — 2017, — говорится в заявлении. — Переговоры с Ассоциацией хоккея США шли на протяжении года и зашли в тупик».
Сборная США завоевывала золотые медали на шести чемпионатах мира из последних семи.
В 2017 году мировое первенство пройдет с 31 марта по 8 апреля в американских городах Уэйн и Плимут.
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