Хоккеистки сборной США бойкотируют ЧМ-2017 из-за конфликта с ассоциацией

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«Члены сборной США объявляют о том, что не будут играть на чемпионате мира — 2017, — говорится в заявлении. — Переговоры с Ассоциацией хоккея США шли на протяжении года и зашли в тупик».

Сборная США завоевывала золотые медали на шести чемпионатах мира из последних семи.

В 2017 году мировое первенство пройдет с 31 марта по 8 апреля в американских городах Уэйн и Плимут.