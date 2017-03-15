Минское «Динамо» — второй по посещаемости хоккейный клуб в Европе
15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское «Динамо» — второй по посещаемости хоккейный клуб в Европе. Такие данные опубликовала Международная федерация хоккея (IIHF), сообщает БЕЛТА.
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В ежегодном отчете IIHF о посещаемости первое место 16 лет подряд занимает швейцарский «Берн», матчи которого в среднем посещает 16 тыс. 399 зрителей. Белорусский представитель в Континентальной хоккейной лиге поднялся с шестого места в прошлом сезоне на второе в текущем — 13 тыс. 230 болельщиков. В пятерке лучших также два немецких клуба «Кельнер Хайе» (12 тыс. 662 зрителя), «Айсбарен» (12 тыс. 052) и питерский СКА (11 тыс. 735 зрителей).
По итогам сезона в КХЛ минская команда признана самой посещаемой. Дружина Крэйга Вудкрофта в прошедшем регулярном чемпионате показала высокий результат, заняв пятое место в Западной конференции. В
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