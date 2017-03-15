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15 марта 2017, 2:25 | Хоккей | УНИАН

«Кривбасс» добыл первую победу над «Донбассом» в плей-офф УХЛ

Игра завершилась со счетом 4:3.

Игра завершилась со счетом 4:3. Увеличить
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В Кривом Роге завершился матч ½ финала чемпионата Украины по хоккею, в котором «Кривбасс» добыл победу над «Донбассом» и сократил разрыв в серии до четырех побед, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 4:3. Счет в серии стал 2:1 в пользу «Донбасса».

Игра началась с места в карьер. Уже к четвертой минуте матча команды обменялись голами — забивали Евгений Секирко и Виктор Захаров. Однако равным счет оставался недолго — уже спустя три минуты Сергей Афанасьев продавил оборону «Донбасса» и со второй попытки переиграл Богдана Дьяченко.

Во втором периоде обе команды демонстрировали яркую и скоростную игру. Кирилл Белоусов забросил шайбу в «девятку» ворот Дьяченко, а спустя пару минут Виталий Лялька сумел с нерабочей руки сократить разницу в счете.

В заключительном отрезке встречи команды вновь обменялись голами, установив таким образом итоговый счет матча — 4:3.

Кривбасс — Донбасс — 4:3 (2:1, 1:1, 1:1).

Шайбы: 1:0 — Секирко (Попов), 02:53, 1:1 — Захаров (Петрухно, Кочетков), 03:28, 2:1 — Афанасьев (Попов), 06:31, 3:1 — Белоусов (Алексюк, Слюсарь-больш), 23:06, 3:2 — Лялька (Бабинец), 24:59, 4:2 — Декало (Михеенок, Слюсарь-больш), 49:45, 4:3 — Никифоров (Захаров, Кочетков-больш), 57:00.
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