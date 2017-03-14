«Неман» увеличил преимущество в полуфинальной серии с «Гомелем»

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После поражения в первой встрече (2:5) гомельчане постарались уверенно сыграть в защите. Нападающий гостей Иван Мядель открыл счет на 14-й минуте, реализовав большинство.

Однако гродненцы усилиями Александра Малявко, поразившего пустой угол ворот «Гомеля», и Глеба Клименко вышли вперед — 2:1. В середине второго периода гости вновь реализовали большинство. Автором шайбы стал Сергей Тополь — 2:2. Счет в основное время игры больше не изменился, а в овертайме точным броском у гродненцев отметился Артем Кислый.

«Неман» ведет в серии до четырех побед 2:0, и следующие матчи состоятся в Гомеле 16 и 17 марта.

Сегодня в другом полуфинальном противостоянии в борьбе за Кубок Президента «Шахтер» примет на своей площадке минскую «Юность» (начало встречи в 19.00). Столичная команда после двух побед над горняками на своей площадке (3:2, 1:0) также ведет в серии 2:0.