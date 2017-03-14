ХК «Ростов» одержал вторую победу в серии плей-офф
Хоккейный клуб «Ростов» во второй домашней игре серии
плей-офф Первенства ВХЛ против клуба «Юниор-Спутник» из Нижнего Тагила одержал победу.
Матч закончился со счетом 4:2.
Напомним, первая игра завершилась также победой ростовчан — 5:2.
«Соперник вновь предложил нам высокие скорости, но мы этого ожидали. Ребята справились. Считаю, что ключевой момент — это игра в неравных составах. Две основных составляющих успеха в
Следующая игра серии пройдет в Нижнем Тагиле 16 марта.
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