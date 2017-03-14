ХК «Ростов» одержал вторую победу в серии плей-офф

Матч закончился со счетом 4:2.

Напомним, первая игра завершилась также победой ростовчан — 5:2.

«Соперник вновь предложил нам высокие скорости, но мы этого ожидали. Ребята справились. Считаю, что ключевой момент — это игра в неравных составах. Две основных составляющих успеха в плей-офф — это игра вратаря и игра в большинстве. Поэтому молодцы, что забили. У нас в последнее время были проблемы с большинством, но мы работаем над этим. Молодцы, что выиграли. Серия продолжается», — сказал после матча главный тренер ХК «Ростов» Григорий Пантелеев.

Следующая игра серии пройдет в Нижнем Тагиле 16 марта.