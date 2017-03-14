Новым главным тренером ХК «Сочи» назначен Сергей Зубов

В начале марта «Югополис» сообщал о том, что хоккейный клуб «Сочи» объявил о решении расторгнуть соглашение с главным тренером команды Вячеславом Буцаевым. Вместе с ним команду покинули тренеры Алексей Гусаров и Юрий Шундров.

Ранее сообщалось о намерении игроков хоккейного клуба обратиться в прокуратуру по поводу невыплаты им зарплаты.

Проблемы клуба теперь предстоит решать новому тренеру Сергею Зубову.

Как сообщает пресс-служба ХК «Сочи», Зубов является воспитанником ЦСКА, в составе которого и начинал свою профессиональную карьеру. В его активе1 068 матчей и 771 очко в НХЛ при показателе полезности «+148». В 2011 году Зубов завершил карьеру игрока. Его последним клубом был СКА.

В Санкт-Петербурге Зубов получил первое тренерское назначение, войдя в штаб Милоша Ржиги в сезоне 2011/12. Два следующих года наставник провел в ЦСКА, после чего снова вернулся в СКА. Зубов по ходу сезона 2015/16 был назначен главным тренером питерского клуба, с которым дошел до финала конференции «Запад». Кроме того, специалист был консультантом в клубе НХЛ «Сент-Луис Блюз».

Будучи игроком Сергей Зубов становился чемпионом СССР, победителем молодежного чемпионата мира, олимпийским чемпионом и двукратным обладателем Кубка Стэнли. В качестве тренера вместе с петербургским СКА выиграл Кубок Гагарина.