Новым главным тренером ХК «Сочи» назначен Сергей Зубов
Контракт с ним рассчитан по системе «1+1» — на один сезон с возможностью продления еще на год.
В начале марта «Югополис» сообщал о том, что хоккейный клуб «Сочи» объявил о решении расторгнуть соглашение с главным тренером команды Вячеславом Буцаевым. Вместе с ним команду покинули тренеры Алексей Гусаров и Юрий Шундров.
Ранее сообщалось о намерении игроков хоккейного клуба обратиться в прокуратуру по поводу невыплаты им зарплаты.
Проблемы клуба теперь предстоит решать новому тренеру Сергею Зубову.
Как сообщает
В
Будучи игроком Сергей Зубов становился чемпионом СССР, победителем молодежного чемпионата мира, олимпийским чемпионом и двукратным обладателем Кубка Стэнли. В качестве тренера вместе с петербургским СКА выиграл Кубок Гагарина.
В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2016/17 ХК «Сочи» выступал в Западной конференции, где занял девятое место и не смог пробиться в
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