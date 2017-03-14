«Ак Барс» проиграл «Авангарду» в овертайме

13 марта свой 62-й день рождения отмечал главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов, традиционный галстук команда дарить своему мудрому наставнику не стала, решили порадовать победной игрой, это точно был бы лучший подарок тренеру, для которого эта игра стала 1001-й в тренерской карьере. Но, увы, не получилось, хотя после двух домашних матчей серии казанцы могли завершить полуфинал, привезя из Омска две победы. А вот болельщики «Ак Барса» реально отметили день рождения любимого тренера, вывесив его огромное изображение на баннере в фан-секторе. Впечатляющий портрет получился, и главное, весьма близкий к оригиналу.

Тренерский штаб «Ак Барса» отказался от неписаного правила, победный состав не меняют, по сравнению со вторым матчем серии в составе казанской команды произошло одно изменение: Василий Токранов, пропустивший второй матч из-за болезни, вернулся во второе звено вместо Дениса Голубева. Защищал ворота хозяев как обычно Эмиль Гарипов.

Что до самого хоккея, то интрига была одна, сможет что-нибудь придумать в игре «Авангард» или нет. Ведь в Омске хозяева ничем гостей удивить не смогли. Игра «Ак Барса» выверена, отрепетирована, отработана, системна. В игре сибиряков нет ни одной изюминки, никакой системы. И уже дебют матча показал, что вряд ли мы увидим что-то новое. Через 95 секунд после первого вбрасывания шайба влетела в ворота «Авангарда». Федор Малыхин из-за ворот не глядя, ведь знал, что партнер там, отдал шайбу на пятачок, куда подоспел Артем Лукоянов, бросок в касание, 1:0. В нынешнем плей-офф забивая первыми, казанцы всегда выигрывают. Дальше — больше. Не прошло и 6 минут с начала встречи, как счет стал 2:0. Первое же большинство хозяева реализовали. Альберт Яруллин набросил шайбу от синей линии, а Андрей Попов ловко подставил клюшку.

К чести омичей столь обескураживающее начало не вывело их из себя. Всего через 40 секунд одну шайбу они отквитали, сделал это отличным кистевым броском Илья Зубов, 2:1. Вот только остановить набравший мощный ход «Ак Барс» гостям было не под силу. Точку в таком ярком первом периоде поставила челябинская связка хозяев. Андрей Попов от одной штанги сделал передачу земляку Антону Глинкину на другую, промахнуться с метра было сложно. Глинкин не промахнулся, 3:1.

Первое же удаление в составе хозяев тоже вышло им боком, омичи быстро реализовали большинство, свой дубль оформил Зубов, 3:2. Заметим, что в двух периодах третьего матча сибиряки забросили вдвое больше шайб, чем в двух домашних встречах. Словом, второй период прошел в упорной и равной борьбе. Интрига сохранилась. И в третьем периоде «Авангард» из кожи вон лез, дабы уйти от поражения. Моменты у гостей были такие, что омские коллеги просто стонали в ложе прессы от разочарования. Шайба все чаще гостит в зоне хозяев. Но «Ак Барс» продолжает контролировать игру, при малейшей возможности переводя игру в зону омичей. Время для гостей тает, как снег на жарком солнце. За 2:36 до конца основного времени сразу четыре минуты штрафа получает защитник казанцев Рафаэль Батыршин. Последний и такой удобный шанс для гостей. И они воспользовались своим шансом, реализовав большинство всего за18 секунд, 3:3. Поскольку Батыршин получил двойной малый штраф, гости продолжили играть в большинстве вплоть до конца третьего периода. Так команды и доиграли до овертайма. Сразу на ум пришла новость из Норвегии, где вчера в тамошнем плей-офф «Стурхамар», его, к слову, два года возглавлял старший тренер «Ак Барса» Александр Смирнов, одолел «Спарту» лишь в восьмом (!) овертайме, установив мировой рекорд продолжительности хоккейного матча, 217 минут и 14 секунд мучились.

В Казани не мучились, отыграли всего 9 минут и 8 секунд, удача улыбнулась гостям, они сократили разрыв в серии, 3:4 в матче.

Счет в серии до четырех побед 2−1 в пользу «Ак Барса», 15 марта соперники вновь сыграют в Казани.

«Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 3:4 ОТ (3:1, 0:1, 0:1, 0:1). Шайбы забросили: Лукоянов (2), Попов (6), Глинкин (18) — Зубов (7, 30), Пьянов (58), Бут (70). Штраф: 6−8.