«Ак Барс» проиграл «Авангарду» в овертайме
(Казань, 13 марта, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина в конференции «Восток» казанский «Ак Барс» принимал дома омский «Авангард» и уступил в овертайме со счетом 3:4.
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13 марта свой 62-й день рождения отмечал главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов, традиционный галстук команда дарить своему мудрому наставнику не стала, решили порадовать победной игрой, это точно был бы лучший подарок тренеру, для которого эта игра стала 1001-й в тренерской карьере. Но, увы, не получилось, хотя после двух домашних матчей серии казанцы могли завершить полуфинал, привезя из Омска две победы. А вот болельщики «Ак Барса» реально отметили день рождения любимого тренера, вывесив его огромное изображение на баннере в
Тренерский штаб «Ак Барса» отказался от неписаного правила, победный состав не меняют, по сравнению со вторым матчем серии в составе казанской команды произошло одно изменение: Василий Токранов, пропустивший второй матч
Что до самого хоккея, то интрига была одна, сможет
К чести омичей столь обескураживающее начало не вывело их из себя. Всего через 40 секунд одну шайбу они отквитали, сделал это отличным кистевым броском Илья Зубов, 2:1. Вот только остановить набравший мощный ход «Ак Барс» гостям было не под силу. Точку в таком ярком первом периоде поставила челябинская связка хозяев. Андрей Попов от одной штанги сделал передачу земляку Антону Глинкину на другую, промахнуться с метра было сложно. Глинкин не промахнулся, 3:1.
Первое же удаление в составе хозяев тоже вышло им боком, омичи быстро реализовали большинство, свой дубль оформил Зубов, 3:2. Заметим, что в двух периодах третьего матча сибиряки забросили вдвое больше шайб, чем в двух домашних встречах. Словом, второй период прошел в упорной и равной борьбе. Интрига сохранилась. И в третьем периоде «Авангард» из кожи вон лез, дабы уйти от поражения. Моменты у гостей были такие, что омские коллеги просто стонали в ложе прессы от разочарования. Шайба все чаще гостит в зоне хозяев. Но «Ак Барс» продолжает контролировать игру, при малейшей возможности переводя игру в зону омичей. Время для гостей тает, как снег на жарком солнце. За 2:36 до конца основного времени сразу четыре минуты штрафа получает защитник казанцев Рафаэль Батыршин. Последний и такой удобный шанс для гостей. И они воспользовались своим шансом, реализовав большинство всего за18 секунд, 3:3. Поскольку Батыршин получил двойной малый штраф, гости продолжили играть в большинстве вплоть до конца третьего периода. Так команды и доиграли до овертайма. Сразу на ум пришла новость из Норвегии, где вчера в тамошнем
В Казани не мучились, отыграли всего 9 минут и 8 секунд, удача улыбнулась гостям, они сократили разрыв в серии, 3:4 в матче.
Счет в серии до четырех побед 2−1 в пользу «Ак Барса», 15 марта соперники вновь сыграют в Казани.
«Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 3:4 ОТ (3:1, 0:1, 0:1, 0:1). Шайбы забросили: Лукоянов (2), Попов (6), Глинкин (18) — Зубов (7, 30), Пьянов (58), Бут (70). Штраф: 6−8.
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