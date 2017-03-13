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13 марта 2017, 20:01 | Хоккей | Vesti.kz

«Сарыарка» проиграла, а «Торпедо» одержало победу во втором матче четвертьфинала плей-офф ВХЛ

Карагандинская «Сарыарка» потерпела поражение от курганского «Зауралья» во втором матче серии ¼ финала плей-офф ВХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Основное время встречи, прошедшей в Караганде, закончилось со счетом 2:2 в пользу гостей. На голы Евгения Полторака (2-я минута) и Артема Михеева (21-я) карагандинцы ответили точными бросками Михаила Анисина (34-я) и Олега Ломако (41-я). Победу гостям в овертайме на 65-й минуте принес Никита Сироткин.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал равным 1−1. Следующие две игры команды проведут на площадке «Зауралья».

В другом матче усть-каменогорское «Торпедо» дома также в овертайме обыграло питерское «Динамо» со счетом 3:2. В составе победителей отличились Максим Капитуров (16-я), Джордон Сауторн (49-я) и Евгений Рымарев (86-я). У динамовцев отличились Кирилл Тамбиев (4-я) и Артем Томилин (5-я).

В этой паре счет также стал равным — 1−1. Следующие две встречи команды проведут в Санкт-Петербурге.

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