«Сарыарка» проиграла, а «Торпедо» одержало победу во втором матче четвертьфинала плей-офф ВХЛ
Карагандинская «Сарыарка» потерпела поражение от курганского «Зауралья» во втором матче серии ¼ финала
плей-офф ВХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Основное время встречи, прошедшей в Караганде, закончилось со счетом 2:2 в пользу гостей. На голы Евгения Полторака (2-я минута) и Артема Михеева (21-я) карагандинцы ответили точными бросками Михаила Анисина (34-я) и Олега Ломако (41-я). Победу гостям в овертайме на 65-й минуте принес Никита Сироткин.
Таким образом, счет в серии до четырех побед стал равным 1−1. Следующие две игры команды проведут на площадке «Зауралья».
В другом матче
В этой паре счет также стал равным — 1−1. Следующие две встречи команды проведут в
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