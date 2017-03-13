Самый длинный матч в истории. 11 периодов хоккейного безумия

1. «Сторхамар» — «Спарта» — 217 минут и 14 секунд

Это случилось буквально на днях, в рамках плей-офф чемпионата Норвегии, когда в пятом матче серии на лёд вышли «Сторхамар» и «Спарта» из города Сарпсборга. Упорство и накал борьбы соответствовали лучшим образцам северного характера, в результате чего был установлен новый исторический рекорд — 8 овертаймов и почти 220 минут игрового времени. Итоговую победу со счётом 2:1 одержал «Сторхамар», а автором спасительной шайбы стал нападающий Йоаким Йенсен, которому благодарны остались и зрители, и судьи, и, вероятно, даже соперники.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/JokkeJensen">@JokkeJensen</a> !!!!!!!! <a href="https://t.co/RqYtAoVGEB">pic.twitter.com/RqYtAoVGEB</a></p>— Storhamar Hockey (@StorhamarHockey) <a href="https://twitter.com/StorhamarHockey/status/841099555286450176">13 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Хоккеисты из Хамара перебросали «Спарту» с астрономическим счётом 96−93, а вокруг исторической игры сразу же образовалась череда любопытных деталей. Так, в середине этого хоккейного марафона руководство и тренерский штаб «Сторхамара» заказали для своих хоккеистов пиццу и макароны с доставкой из ближайшего ресторана, но затем хозяевам пришлось скупить и остатки еды в стадионных буфетах. Так как матч, начавшийся в 18 часов по местному времени, завершился в половине третьего ночи, местное отделение полиции зафиксировало несколько заявлений от жителей: некоторых стойких болельщиков родные просто потеряли, решив, что они пропали без вести. После оперативного расследования полицейские всех успокоили, а заодно восхитились стойкостью тех зрителей, которые досидели до конца матча.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.10185185185185% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BRj7Pf5Ac_R/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Sykt! Sykt! Sykt! Etter 217min og 14sek setter @jokkejensen21 inn 2-1 og vi tar ledelsen 3-2 i kamper. @oskarostlund tar ropet i dag ?? #storhamargutta #vigirossaldri #eviggulogblå #2hockey</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Storhamar Hockey (@storhamarhockey) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-13T02:21:02+00:00">Мар 12 2017 в 7:21 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Несладко пришлось и сотрудникам стадиона, которые были вынуждены работать сверхурочно. Водитель лёдозаливочной машины за время этого матча намотал более трёх часов суммарной езды на своём «комбайне», что тоже тянет на мировой рекорд.

2. 24 марта 1936 года. «Детройт» — «Монреаль Марунз» — 176 минут и 30 секунд

В далёком сезоне-1935/36 «Красные крылья» стали победителями Американского дивизиона, одержав верх над «Чикаго» в последней игре регулярного чемпионата. Вратарь «Детройта» Норм Смит в том матче получил травму колена, но четыре дня спустя стартовал плей-офф, и ему снова пришлось принять вызов — соперником по первому раунду был грозный «Монреаль Марунс», который являлся действующим обладателем Кубка Стэнли.



Ни зрители, ни хоккеисты не подозревали, что присутствуют при историческом событии: три периода основного времени и пять овертаймов завершились всухую, и лишь в шестом дополнительном периоде форвард «Детройта» Модир Брюнето по прозвищу Грязь сумел проскочить мимо защитников и обыграть вратаря Лорна Шабо. Согласно легенде, когда Брюнето возвращался в раздевалку мимо трибун, болельщики сыпали на него монеты и купюры, отдавая должное упорству и характеру любимца.



«Я был просто без сил. После матча я выпил бутылку имбирного пива, которая просто свалила меня с ног», — вспоминал Норм Смит, отразивший 90 бросков. Усталость Смита могла дать о себе знать и по другой любопытной причине: поскольку лёдозаливочных машин тогда не было, то игровую поверхность для лучшей сохранности активно поливали алкоголем, и обоим голкиперам пришлось отражать шайбы в атмосфере спиртных паров и брызг. Героизм, проявленный «Ред Уингз» в том бесконечном матче, оказался не напрасным: «Детройт» выиграл серию со счётом 3−0, а в финале обыграл «Торонто» и впервые в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="fr" dir="ltr">24 mars 1936 Le plus long match de l'histoire de la LNH oppose les Maroons aux Red Wings <a href="//t.co/R57JkEEir2">//t.co/R57JkEEir2</a> <a href="//t.co/oQS0NZlt4h">pic.twitter.com/oQS0NZlt4h</a></p>— Philippe Paradis (@Philippe2307) <a href="https://twitter.com/Philippe2307/status/580323686533730304">24 марта 2015 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>



3. 7 марта 2015 года. «Гомель — «Юность» — 165 минут и 11 секунд

В стартовом матче полуфинальной серии белорусской Экстралиги между «Гомелем» и «Юностью» потребовалось 6 овертаймов, чтобы определить победителя. Основное время завершилось со счётом 1:1, и то, что произошло дальше, стало новым европейским хоккейным рекордом. Автором победной шайбы стал нападающий «Юности» Виталий Кирющенков, а одним из главных героев признали вратаря гостей Александра Бородулю, который совершил 107 сейвов.



«Все хоккеисты выходили в тяжёлом состоянии. Перед последним овертаймом сказал ребятам: кто не может, пусть остаётся в раздевалке. Ни одного в этом не упрекну», — сказал после матча тренер минчан Михаил Захаров. Ту серию «Юность» выиграла со счётом 4−0, но в финале уступила «Шахтёру» из Солигорска.



4. 2 апреля 1933 года. «Торонто» — «Бостон» — 164 минуты и 46 секунд

Глядя на такие гигантские цифры, современные жалобы про неинтересный, нудный и мало результативный хоккей кажутся просто смешными. Почти 85 лет назад в седьмом матче полуфинала Кубка Стэнли «кленовые листья» и «мишки» доиграли с нулевым счётом до шестого овертайма. Героем матча стал правый крайний «Мэйпл Лифс» Кен Дорати, забивший победный гол и выведший «Торонто» в финал, где «листья» уступили «Рейнджерс» (1−3).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Fonds 1266, Item 29501, Toronto <a href="https://twitter.com/hashtag/MapleLeafs?src=hash">#MapleLeafs</a> vs Boston <a href="https://twitter.com/hashtag/Bruins?src=hash">#Bruins</a> game action, Toronto goal, April 3, 1933. <a href="https://twitter.com/NHL">@NHL</a> <a href="//t.co/DDxb6ITnFH">pic.twitter.com/DDxb6ITnFH</a></p>— Toronto Archives (@TorontoArchives) <a href="https://twitter.com/TorontoArchives/status/385098218893103104">1 октября 2013 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

5. 4 мая 2000 года. «Питтсбург» — «Филадельфия» — 152 минуты и 1 секунда

Третий матч полуфинала Восточной конференции, знаменитое пенсильванское дерби и гол центрфорварда «Флайерз» Кейта Примо в середине пятого овертайма — многие хоккейные болельщики помнят это историческое событие, свершившееся на так давно. Матч продолжался более семи часов общего времени, а победа позволила «лётчикам» продолжить борьбу и выйти в следующий раунд, где «Филадельфия» была бита будущими чемпионами из «Нью-Джерси».

«Это было невероятно. Единственное, на что хватало сил в перерывах, — это пить воду. Я чувствовал, что голова начинает “заклинивать”, а полевые игроки то и дело спрашивали, какой это был период», — вспоминал затем голкипер «Питтсбурга» Рон Тагнатт, отразивший 70 бросков из 72. Матч завершился в половине третьего ночи, и к его финалу на трибунах осталась лишь треть из 17 тысяч зрителей. Примечательно, что хоккеист «Пингвинз», получивший в том матче наибольшее количество игрового времени (59.08), продолжает выступать и сейчас — это 45-летний ветеран «Флориды» Яромир Ягр.